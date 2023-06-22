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Guarda-vidas fazem casa e cuidam de cadela com filhotes na Curva da Jurema

Estrutura foi erguida nesta semana pelos agentes com receio de o animal ficar agressivo ao ver banhistas se aproximando dos recém-nascidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2023 às 11:35

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 11:35

Mamãe dog ganha casa na praia da Curva da Jurema
Mamãe dog ganha casa na praia da Curva da Jurema para cuidar dos filhotes Crédito: Fernando Madeira
Um grupo de guarda-vidas que atua na praia da Curva da Jurema, na Enseada do Suá, em Vitória, se mobilizou para cuidar de uma cadela que pariu cerca de 10 filhotes nesta semana. O local conta com cerca e até uma casinha construída para proteger os animais, o que tem chamado a atenção de quem passa pela orla. 
Após verem os cães, os agentes construíram uma cerca delimitando uma área para os animais na areia da praia. "A cachorra deu cria e a gente fechou o local para preservar o banhista e a ninhada de 10 filhotes", contou Ednardo Rocha, coordenador do Salvamar, da Prefeitura de Vitória.
"Quando ela tem os filhotes, fica agressiva, por conta disso os guarda vidas montaram a estrutura", completou. O coordenador não soube informar se a prefeitura já foi acionada para recolher os animais, nem o responsável por abandonar a cachorrinha.  
A novidade tem gerado curiosidade em quem passa pela orla. "Achei perfeito as pessoas terem a disponibilidade para fazer uma casinha para uma cachorra abandonada, com tantos filhotinhos. Vejo muitas pessoas aqui colocarem ração, água. Acho muito interessante", contou a aposentada Angela Porto, de 75 anos. 
A estrutura também agradou a neta da aposentada. "Eu acho muito legal terem feito uma casinha, trazerem ração para a cachorrinha todo dia. Não deveriam tirar nunca, deveriam ficar aqui", disse Laura Porto, de 10 anos.
Em nota, a Prefeitura de Vitória, informou alguns guarda-vidas que atuam no local tiveram a iniciativa de fazer, nesta semana, a "casinha" com o intuito de proteger os filhotes da cadela. "Ao mesmo tempo, idealizaram a placa como forma de instruir as pessoas que passam pela orla e garantir a segurança de todos", destacou.
"A Secretaria de Saúde de Vitória informa que a equipe do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental já vacinou os animais contra a raiva", afirmou a prefeitura, sem dizer se os cães serão levados para algum abrigo. 

Guarda-vidas se mobilizam, fazem casa e cuidam de cadela com filhotes na Curva da Jurema

No final da tarde, a administração municipal destacou ainda que fez o resgate dos animais "visando proporcionar bem-estar e melhores condições físicas e de saúde". A ação integrada foi realizada entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), e protetoras independentes.
"A PMV observa que a cadela (mãe) foi levada para uma clínica conveniada da Semmam para passar por consulta, exames e ser castrada. Os filhotes foram levados para um lar temporário, em uma parceria com protetores independentes. A Semmam ainda está disponibilizando consultas, exames, vacinação e castração para os filhotes. Já o CVSA vai monitorar o pós-operatório da cadela (mãe) e observar o comportamento agressivo e, posteriormente, fazer sua liberação para adoção", afirmou, também por nota.

Atualização

22/06/2023 - 5:20
No final da tarde desta quinta (22), a administração municipal informou que fez o resgate dos animais "visando proporcionar bem-estar e melhores condições físicas e de saúde". A cadela (mãe) foi levada para uma clínica conveniada da Prefeitura de Vitória para passar por consulta, exames e ser castrada. Os filhotes foram levados para um lar temporário, em uma parceria com protetores independentes. O texto foi atualizado.

Programa de acolhimento de animais

A Prefeitura de Vitória conta com o programa Pata Vix, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), lançado em 2022, com o objetivo de fornecer o serviço de recolhimento, transporte, guarda provisória, alimentação, microchip e higiene.

Caso o munícipe queira informar sobre um animal abandonado, basta abrir um chamado no 156 ou pelo aplicativo Vitória Online.

A equipe da Semmam irá até o local para verificar e, se for necessário, fazer o recolhimento do animal. Os animais recolhidos serão direcionados para o Rancho Bela Vista, na Serra, que é uma empresa especializada no serviço, com centros cirúrgicos e equipamentos preparados para atender os animais.

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