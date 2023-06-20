Cães adoecem com sintomas de envenenamento após passeios em Vitória

- Não permita que o cão pegue objetos e alimentos do chão enquanto passeia;

- Se ele for difícil de controlar, o ideal é utilizar uma focinheira que evite o contato oral com o veneno;

- Ao avistar qualquer alimento no chão, troque de calçada imediatamente;

- Limpe as patas do animal ao chegar em casa, para eliminar qualquer possível resíduo;

- Evite passear com o cachorro solto;

- Examine se não há nada contaminado em locais próprios para os cachorros, como o Pracão.