Cuidado com funcionários influencia na posição das empresas no mercado

Conhecimento, habilidade e competência são ingredientes fundamentais para que as empresas se tornem competitivas no mercado. Logo, aquelas que desejam estar nessa posição precisam investir em talentos, em pessoas que possam oferecer a elas esses atributos.

Para conseguir captar e reter profissionais estratégicos para a organização é necessário entender como está a percepção do público e da equipe com relação às ações organizacionais. Isso influencia, externamente, na reputação da marca e, internamente, na rotatividade.

Conhecer esse cenário permite rever estratégias e adotar medidas que reflitam na imagem da organização e que promovam um ambiente corporativo equilibrado e favorável à retenção de talentos.

É preciso, por exemplo, despertar nos colaboradores sentimentos positivos, como afeto, confiança e respeito, bem como a sensação de que são valorizados, cuidados e enxergados como parte da empresa. Quando os trabalhadores percebem que as intenções da organização são sinceras, passam a percebê-la de forma mais positiva e nutrem o desejo de reciprocidade, de trabalhar por ela, de “vestir a camisa da empresa”.

Essa postura organizacional humanizada é benéfica para a retenção de talentos e reflete, também, na responsabilidade social das empresas, fortalecendo o “S”ocial do ESG.

Um estudo de 2019 mostrou que os critérios sociais são importantes para a gestão de risco e que os padrões sociais elevados podem reduzir o risco sistemático de uma empresa (Relatório The “S” in ESG: the ugly duckling of investing). Empresas que adotam práticas mais responsáveis e conscientes são mais bem-vistas por fornecedores e funcionários, que passam a valorizar cada vez mais o espaço de trabalho.

Ambiente de trabalho Crédito: Freepik

Os clientes também preferem empresas comprometidas com um impacto socioambiental positivo. Pesquisa global da Nielsen realizada por três anos consecutivos revelou a crescente preferência do público por empresas comprometidas com um impacto socioambiental positivo. No primeiro resultado, de 2013, metade dos entrevistados disse estar disposta a pagar mais por produtos e serviços dessas marcas. No ano seguinte, em 2014, o percentual subiu para 55%. Um ano depois, houve um salto para 66%.

É, portanto, fundamental que as empresas compreendam que o consumidor moderno não se contenta apenas com discursos éticos. Ele prioriza aquelas organizações que, de fato, colocam a responsabilidade social em prática.