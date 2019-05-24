Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Criminalizar a inadimplência do ICMS pode travar o setor de comércio

Artigo de Opinião

Do país

Criminalizar a inadimplência do ICMS pode travar o setor de comércio

Entendemos tratar-se de posicionamento desproporcional e contrário ao espírito de empreendedorismo

Públicado em 

24 mai 2019 às 16:31
ICMS
Ludgero Liberato e Rodrigo Figueira*
Em agosto de 2017, o STJ decidiu que o atraso no recolhimento de ICMS em operações próprias pode configurar crime tributário, ainda que o empresário tenha declarado todas as informações corretamente ao Fisco. A matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal (STF) e encontra-se sobre a relatoria do ministro Barroso que, inclusive, já realizou audiência pública para discutir o tema.
Embora a questão suscite amplos debates, entendemos tratar-se de posicionamento desproporcional e contrário ao espírito de empreendedorismo que cerca as relações empresariais.
É fundamental recordar que há hipóteses em que a legislação atribui a algumas empresas a função de arrecadar em nome do Fisco. Exemplo clássico é o Imposto de Renda (pessoa física) em que, embora o contribuinte seja aquele que recebeu a renda, a legislação confere ao empregador (responsável) a retenção do tributo e o seu repasse à União. Caso a empresa retenha e não repasse, há apropriação indébita.
O caso a ser apreciado pelo STF é diverso, pois, ali, o contribuinte é a própria empresa, que declarou corretamente o tributo, mas, por diferentes razões, não efetuou o seu pagamento. Nesse caso, não há delito de apropriação indébita tributária porque não há apropriação de tributo devido por terceiro, o tributo é devido por ele (em nome próprio).
Ao ignorar essa diferença e equiparar ambas as situações, o Judiciário faz com que o Estado utilize sua máquina penal para cobrar por mero inadimplemento, colocando em xeque a posição daqueles que vendem a prazo e que não dispõem de capital suficiente para suportar os tributos enquanto o consumidor final ainda realiza o pagamento das parcelas. Além disso, torna desproporcional a reação do Estado ao inadimplemento, uma vez que o próprio STJ (Súmula 430) entende que o não pagamento do tributo, por si só, não gera a responsabilidade patrimonial ao sócio, mas geraria responsabilidade penal.
O papel reservado ao Direito Penal, nas sociedades modernas, impede que ele seja utilizado com simples meio de cobrança.
*os autores são, respectivamente, advogado criminalista e mestre em Direito Processual (Ufes); advogado tributarista

Tópicos Relacionados

Direito Economia STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados