Como fica o prêmio da Mega da Virada em caso de herança?

Inicialmente, não existe herança de pessoa viva. Mas a Mega da Virada ressalta até mesmo o debate da herança, visto que é um dos eventos mais aguardados do ano pelos brasileiros. Com prêmio que é superior a mais de meio bilhão, ganhar essa bolada é o sonho de muitos. Mas e se o sortudo vencedor falecer? Como fica a destinação desse patrimônio milionário? Esse cenário envolve questões importantes relacionadas ao direito sucessório, que devem ser bem compreendidas tanto pelos herdeiros quanto pelo próprio ganhador.

Tanto seu Antônio que infelizmente não aproveitará o premio ganho, como qualquer outro ganhador, ao ser contemplado na Mega da Virada, ou qualquer outro tipo de aposta, o valor recebido pelo ganhador passa a integrar o seu patrimônio pessoal. Assim, em caso de falecimento, esse montante é incluído no espólio, ou seja, no conjunto de bens deixados pelo falecido. O prêmio, portanto, seguirá as mesmas regras aplicáveis a outros bens e direitos no processo de inventário, sendo dividido conforme as normas de sucessão.

Em caso de falecimento do ganhador, a divisão do prêmio obedece às regras previstas no Código Civil Brasileiro. Em linhas gerais, o cônjuge ou parceiro vivendo em união estável tem o direito a sua meação, e os herdeiros necessários filhos e cônjuge — e na ausência destes, os pais do falecido — têm direito à parte legítima, que corresponde a 50% do patrimônio do falecido.

Caso o falecido tenha indicado em testamento, o percentual destinado deverá obedecer o percentual previsto no testamento, mas não pode ultrapassar a legítima. Se não houver herdeiros necessários ou testamento, o valor será transmitido aos herdeiros colaterais (irmãos, sobrinhos, etc.), conforme a ordem sucessória.

Um dos maiores desafios em relação à herança de um prêmio da Mega da Virada é a agilidade do processo de inventário. O montante, normalmente depositado na conta bancária do ganhador, ficará bloqueado até a finalização do processo judicial ou extrajudicial. Isso pode gerar conflitos entre herdeiros, especialmente em casos de famílias numerosas ou relações familiares complexas.

Além disso, o prêmio está sujeito à incidência de impostos, como o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), cuja alíquota varia de acordo com o estado, podendo chegar a 8%. É fundamental que os herdeiros estejam cientes dessas obrigações para evitar problemas futuros.

Para evitar disputas e facilitar a transmissão do patrimônio, o planejamento sucessório é uma medida recomendada para quem possui patrimônio e, inclusive, para quem sonha em ganhar na loteria. Instrumentos como testamento, doações em vida e criação de holdings familiares podem garantir que o patrimônio seja distribuído de acordo com os desejos do ganhador, reduzindo os riscos de litígios.

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

O planejamento sucessório também é útil para reduzir a carga tributária incidente sobre a herança, além de agilizar o processo de transmissão. Ainda que pareça algo distante, o planejamento evita que o sonho de mudar de vida com um prêmio milionário se transforme em um pesadelo jurídico para os herdeiros.