Como efetuar a transação da dívida tributária perante a União

Quando a chance de êxito no questionamento da dívida é remota e a intenção do contribuinte é a de equacionar o passivo fiscal, a transação pode ser uma solução.

Desde 1966, ela esteve prevista no Código Tributário Nacional, mas apenas 53 anos depois a União Federal tomou a iniciativa de editar normas que efetivamente viabilizassem a sua concretização.

A despeito das opiniões doutrinárias em contrário, o governo federal , por meio da Medida Provisória n° 899/19, posteriormente convertida na Lei n° 13.988/20, estabeleceu o regramento básico do procedimento de terminação de litígios por meio de concessões mútuas e conferiu à Procuradoria da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil a prerrogativa de expedirem normas complementares.

A transação tributária promete substituir os Refis editados periodicamente porque, além da peculiaridade de ser permanente, comporta a modelagem do pacto conforme a necessidade do devedor.

Ela está apoiada em três pilares principais, quais sejam: a) a neutralização de custos de cobrança elevados em relação ao valor do crédito a recuperar, o que motivou a concepção da transação de pequenas dívidas; b) a redução da litigiosidade em temas de grande repercussão e ainda sem definição, no âmbito do Poder Judiciário; e c) a calibragem da cobrança da dívida de acordo com a capacidade de pagamento do contribuinte.

As modalidades de transação podem ser enquadradas em duas categorias, a por adesão e a individual. A primeira possui condições pré-estabelecidas e depende apenas da aquiescência do contribuinte quanto aos termos. E a segunda, que somente se aplica a débitos superiores a R$ 1.000.000,00, é construída a partir da negociação com o Fisco e se orienta pelas particularidades do caso concreto.

Os descontos podem chegar a 70% do valor dos créditos transacionados e o prazo máximo para a quitação da dívida pode alcançar 145 meses.

A legislação em vigor permite a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL para a amortização do débito. Também se admite o emprego de precatório ou outro crédito líquido e certo reconhecido por decisão judicial transitada em julgado no abatimento do passivo.

É importante destacar que o prazo para o ingresso na transação por adesão se encerra no dia 31 de outubro de 2022. A transação individual, por outro lado, está disponível por tempo indeterminado.

Mais de uma centena de transações individuais já foram firmadas, em âmbito nacional. Aproximadamente dezenove delas contaram com a participação de empresas localizadas em território capixaba.