Capital tem todos os ingredientes para um ambiente de negócios facilitador

Vitória tem os atributos necessários para fomentar seu empreendedorismo Crédito: Luciney Araújo

O que o PicPay, o Shipp e a Zaitt têm em comum? São marcas 100% capixabas — mais especificamente são made in Vitória — e têm mostrado ao mercado nacional o potencial que a capital do Estado tem em inovação, a partir do desenvolvimento de startups e aplicativos inovadores.

Em seus respectivos segmentos de atuação — estamos falando de pagamentos on-line, ”delivery de tudo” e da primeira loja autônoma e sem funcionários do Brasil —, essas marcas capixabas têm mostrado como o empreendedorismo pode ajudar a transformar a vida das pessoas, em especial de seus consumidores. São marcas conectadas a um novo tempo, tempo de transformação.

Fato é que o empreendedorismo depende, em parte, da visão pessoal de cada um, mas depende também, essencialmente, da criação de um ambiente de negócios que atue como um facilitador. É nisso que acreditamos.

Vitória hoje tem todos os ingredientes que proporcionam esse ambiente. Estamos falando da capital mais bem avaliada e a segunda melhor cidade do país no ranking 2019 dos 100 melhores municípios com população superior a 100 mil habitantes para investir, empreender e negociar (dados da revista Exame).

Nosso alvará on-line tem duração de cinco anos e é declaratório; os fiscais não recebem produtividade por multa — eles recebem produtividade quando ajudam o empreendedor a se legalizar e cooperam — e o tempo médio para abertura de empresa na é de 22 dias — a média nacional é de mais de 60 dias.

Temos, portanto, todo o potencial para sermos reconhecidos como a capital brasileira do empreendedorismo inovador. Precisamos avançar, e um dos caminhos se dá atraindo grandes eventos nacionais de inovação. Também são necessários, entre outros, investimentos numa educação empreendedora, além da atração de novas empresas para a cidade ativamente.

Hoje já temos em Vitória um celeiro de boas ideias. Mas nós queremos mais. O futuro já nos bate à porta e exige lideranças modernas no setor público e no privado. A vocação empreendedora está em seu DNA. Somos beneficiados por uma logística diferenciada, pela qualidade de vida e agora ainda alcançamos o posto de metrópole. Temos, portanto, todos os quesitos para fazer de Vitória a cidade com melhor tempo médio de abertura de empresas do país.