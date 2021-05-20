Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Bares e restaurantes: sem razoabilidade não sobreviveremos
Rodrigo Vervloet

Artigo de Opinião

É presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo (SindBares) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Espírito Santo (Abrasel no ES)
Rodrigo Vervloet

Bares e restaurantes: sem razoabilidade não sobreviveremos

Ampliação dos horários de funcionamento é uma das soluções urgentes e necessárias para manter a sobrevivência do setor. Precisamos trabalhar já!
Rodrigo Vervloet
É presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo (SindBares) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Espírito Santo (Abrasel no ES)

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 02:00

Publicado em 

20 mai 2021 às 02:00
Setor de bares e restuarantes enfrentou medidas restritivas durante toda a pandemia
Setor de bares e restuarantes enfrentou medidas restritivas durante toda a pandemia Crédito: Rachel Claire/ Pexels
Na segunda quinzena de abril, o governo do Espírito Santo começou a lenta flexibilização das atividades econômicas após um duro período de restrições em todo o Estado em março. Mais uma vez, o setor de alimentação fora do lar, formado por bares, restaurantes e lanchonetes, foi um dos mais impactados.
Mesmo com estudo comprovando o baixo risco de contaminação em estabelecimentos que seguem os protocolos de biossegurança adequadamente, sofremos um lockdown sem ajuda governamental de nenhum tipo para manter nossas empresas de pé, ou seja, é pedido o sacrifício, mas não há qualquer compensação por parte do Estado, que representa a sociedade.

Veja Também

Bares e restaurantes vão abrir até 22h em Vitória; comércio não terá restrições

Estamos todos do mesmo lado na batalha contra o coronavírus, o segmento de bares e restaurantes foi o primeiro a implementar medidas de biossegurança a fim de conter o avanço da pandemia. Porém, mesmo com esforços no sentido de combater a progressão da doença, nosso setor segue sendo “bombardeado” por medidas restritivas que tornam quase impossível sobreviver. Para 60% dos estabelecimentos formais, o fechamento é definitivo, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).
O encerramento definitivo de bares representa o avanço do desemprego, de bolsões de pobreza, refletindo diretamente no consumo e na economia e, principalmente, na qualidade de vida das pessoas. Sem ocupação não há dinheiro para itens básicos de sobrevivência. A precarização das empresas reflete no combate à pandemia, destituindo da população recursos necessários para esse enfrentamento sanitário, como máscaras e álcool em gel, entre outros.

Veja Também

Em defesa de um trânsito que preserve a vida humana

Vida pós-Covid: os cuidados para o retorno às atividades físicas

O que Marx e o flautista de Hamelin têm em comum?

Diante desse cenário, o Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares do Espírito Santo (SindBares) e Abrasel no Espírito Santo estão prontas e dispostas a dialogar com as autoridades sanitárias e ajudar na construção de soluções coletivas para reduzir os riscos presentes a todos, seja de contaminação, seja do desemprego.
A razoabilidade é um clamor do setor e de toda a sociedade pela convivência em ambientes controlados. A ampliação dos horários de funcionamento permitidos é uma das soluções urgentes e necessárias para manter a sobrevivência do setor que é formado, em sua maioria, por empresas familiares e que empregam milhares de pessoas. A restrição do funcionamento de empresas regularizadas, que atuam seguindo os protocolos de biossegurança, contribui para aumentar a clandestinidade, que segue sem cuidados ou segurança adequadas. Precisamos trabalhar já!

Tópicos Relacionados

Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados