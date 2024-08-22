Atrasar a menopausa: pesquisas nos EUA podem melhorar a vida das mulheres

Os ovários desempenham um papel fundamental na saúde da mulher, regulando o ciclo menstrual e a produção de hormônios sexuais como estrogênio e progesterona. Esses hormônios são essenciais para a fertilidade, a saúde óssea, a função cardiovascular e o bem-estar emocional.

Uma alimentação equilibrada, por sua vez, é vital para a saúde dos ovários. Nutrientes como ômega-3, antioxidantes, vitaminas D e E, e minerais como zinco e selênio ajudam a prevenir desequilíbrios hormonais e condições como a síndrome dos ovários policísticos, melhorando a função ovariana e a qualidade de vida da mulher.

Manter a saúde dos ovários através de uma dieta equilibrada e estilo de vida saudável, portanto, é fundamental para o equilíbrio hormonal e a qualidade de vida. Quando os ovários param de funcionar na meia-idade, ocorre a menopausa, que acelera o processo de envelhecimento e afeta negativamente outros órgãos, como o coração e o cérebro.

As mulheres, em média, vivem mais do que os homens, mas passam mais anos sofrendo com doenças crônicas ou problemas devido à menopausa precoce.

Esse período marca o fim da capacidade reprodutiva da mulher e também sinaliza uma série de mudanças hormonais que podem levar a um aumento no risco de várias doenças. Entre elas estão a demência, as doenças cardiovasculares e a osteoporose. Estudos indicam que quanto mais cedo uma mulher entra na menopausa, maior é o risco de desenvolver essas condições e menor pode ser a sua expectativa de vida.

Assim, para melhorar a saúde da mulher e aumentar a sua expectativa de vida, e com mais qualidade vida, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, anunciou em março uma nova política de saúde pública, despertando uma questão científica importante: podemos de fato atrasar a menopausa em benefício de mais saúde para as mulheres?

A iniciativa é fruto de um crescente campo de pesquisa que visa entender a longevidade e a saúde das mulheres a partir da função dos ovários, que parecem estar conectados com praticamente todos os aspectos da saúde feminina.

A iniciativa da primeira-dama dos EUA conta com um orçamento de US$ 100 milhões e visa explorar como a prolongação da função ovariana pode melhorar a saúde e a longevidade das mulheres. Pesquisadores e startups estão se movimentando para contar com esse financiamento e assim investigar maneiras de alinhar a vida útil dos ovários com a de outros órgãos, potencialmente atrasando a menopausa e seus efeitos adversos.

A função dos ovários como um "painel de controle" para uma complexa rede de sinais hormonais no corpo feminino é uma área promissora para pesquisa. Prolongar o funcionamento dos ovários pode manter essa comunicação ativa por mais tempo, reduzindo os riscos associados à menopausa precoce. Essa abordagem poderia levar a uma revolução na saúde feminina, com impactos significativos na prevenção de doenças relacionadas à idade e na melhoria da qualidade de vida.

Menopausa Crédito: Shutterstock

Apesar das esperanças, os cientistas ainda enfrentam muitos desafios. A biologia exata de como os ovários contribuem para a menopausa e suas consequências ainda não é totalmente compreendida. No entanto, os avanços nessa área de pesquisa oferecem um panorama promissor de um futuro onde a saúde das mulheres pode ser significativamente melhorada através da manipulação da função ovariana.

Atrasar a menopausa, portanto, pode ser uma chave vital para a longevidade e a saúde das mulheres. A nova iniciativa da Casa Branca não só abre portas para uma melhor compreensão dos mecanismos biológicos por trás da menopausa, mas também para o desenvolvimento de intervenções que possam prolongar a vida útil dos ovários.