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Maria Clara Mendonça e Adila Damiani

Artigo de Opinião

Maria Clara é promotora de Justiça; Adila é diretora executiva da Transparência Capixaba
Maria Clara Mendonça e  Adila Damiani

As mulheres e a transparência na divulgação de suas conquistas

Ainda hoje, a participação das mulheres em movimentos de Transparência, Integridade e Controle é tímida: dos 78 municípios do Espírito Santo, apenas 30 contam com mulheres à frente de Controladorias Gerais
Maria Clara Mendonça e Adila Damiani
Maria Clara é promotora de Justiça; Adila é diretora executiva da Transparência Capixaba

Públicado em 

08 mar 2023 às 00:30
Em 23 de fevereiro de 1917, um grupo de operárias russas protestou em São Petersburgo contra a fome e contra a guerra. O movimento ficou conhecido como “Pão e Paz”. A data de 23 de fevereiro do calendário russo equivale ao nosso Dia Internacional da Mulher.
É bom lançar um olhar de reconhecimento integral a esse acontecimento. Naquele 8 de março, as mulheres conectaram a liberdade com o desejo de um mundo melhor. Portanto, o que elas fizeram foi dar transparência a uma injustiça invisibilizada. Muitas conquistas das mulheres se deram pela transparência das suas dificuldades e estas se tornam obstáculos para suas conquistas nos espaços de poder ocupados pelos homens na atualidade.
Ainda hoje, a participação das mulheres em movimentos de Transparência, Integridade e Controle é tímida: dos 78 municípios do Espírito Santo, apenas 30 contam com mulheres à frente de Controladorias Gerais. Para equilibrar a participação feminina depende da vontade de se fazer aplicar a equidade de gênero, melhorar a educação política e as mulheres quererem ser representadas elegendo mulheres como suas representantes que têm valores e ideais que vêm ao encontro do que pensam.
A desproporção da participação feminina nos espaços anticorrupção é um vácuo de perspectivas, porque atuar no controle é ingrediente de desenvolvimento de competências e de boas práticas no serviço público. Igualmente, no setor privado, a participação de mulheres em Conselhos de Administração tem sido analisada por grandes organizações como uma influência positiva no desempenho de governanças corporativas transparentes.

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Apesar de termos cada vez mais mulheres no comando de organizações,  públicas ou privadas, o espaço de poder nos órgãos de controle e transparência ainda é acanhado. O quadro é fruto da herança cultural e social em nosso país e resulta em perda de potencialidades que são próprias da diversidade de aptidões e saberes.
Continuamos desejando um mundo mais justo, o que depende de ser também acessível. As mulheres fizeram e fazem parte dessa história (não apenas elas, mas também elas), com seus movimentos que são feministas, mas não só: mulheres - assim como os homens - protagonizam integridade, justiça e democracia. Transparência também, no desafio diário de verem, entenderem e (se) fazerem verdadeiramente visíveis. Transparência na divulgação de suas conquistas!

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