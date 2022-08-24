A volta por cima da Cachoeiro Stone Fair

Cachoeiro dá boas vindas a mais uma edição da Stone Fair! A Capital do Mármore é uma das maiores esferas produtoras de rochas ornamentais do mundo e isso é altamente significativo, pois impulsiona mercados e promove pessoas.

Nosso município, com outros da região, compõe o mais importante Arranjo Produtivo Local (APL) de rochas ornamentais do Brasil, destacando-se como o maior polo de beneficiamento de rochas das Américas e o segundo maior polo industrial do mundo no setor. Cachoeiro de Itapemirim, isoladamente, foi responsável por 25% das exportações do Estado nos últimos quatro anos.

Feliz com diversas conquistas, Cachoeiro de Itapemirim, maior polo processador de rochas das Américas, celebra a realização de mais uma feira de âmbito internacional.

Nos quatro dias de evento, de 23 a 26 de agosto, os expositores estão apresentando produtos, serviços e inovações para o setor que, em 2021, bateu recorde histórico com faturamento de US$ 1,3 bilhão em exportações. O setor de rochas ornamentais cachoeirense mobiliza recursos, maquinários e profissionais; gera renda; movimenta uma cadeia de empregos, diretos e indiretos, além de se constituir em uma das marcas identitárias mais fortes do município.

Nesta edição, temos 180 representantes de empresas de rochas ornamentais. Na dinâmica, há empreendedores de diversos ramos, como marmoristas, distribuidores e importadores, além de profissionais ligados à tecnologia e à construção civil.

Com esses dados, Cachoeiro de Itapemirim se torna uma das vitrines mais poderosas para o ramo de rochas ornamentais, viabilizando a possibilidade de negócios locais, nacionais e internacionais, ampliando seu leque econômico. A Stone Fair 2022 é um espaço de intercâmbio de experiências e de possibilidade de grandes empreendimentos e consolida, mais uma vez, seu lugar no turismo de negócios do país.

O expositor e o visitante encontram uma cidade em movimento ascendente, com a realização do maior pacote de investimentos de sua história (mais de meio bilhão em recursos do Estado), o que viabiliza itens que garantem melhor infraestrutura, mobilidade e oportunidades para todos.