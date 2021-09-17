No âmbito dos negócios, saber lidar com dados é a receita de sobrevivência no presente e no futuro Crédito: Rawpixel.com

Mais conectados do que nunca, é cada vez mais comum ouvirmos dizer que estamos vivendo a “era dos dados”. E não é à toa, já que a tecnologia tem uma capacidade infinita de geração de dados, capazes de proporcionar informações mais precisas sobre quase tudo o que conhecemos. No âmbito dos negócios, saber lidar com dados é a receita de sobrevivência no presente e no futuro, em que essa tendência deve ser ainda mais abrangente.

Uma vez gerados os dados, o que fazer com eles? Um gargalo da atualidade tem sido a gestão de informações pelas empresas, que não conseguem gerenciar aquilo que são capazes de produzir. Se estamos vivendo a “era dos dados”, nada mais eficaz do que o controle dos processos internos, além de mensurar a efetividade deles.

Isso pode ser traduzido na centralização de todas as informações em uma única plataforma. O software capaz de atender essa necessidade, consequentemente, se populariza a cada dia entre organizações de todos os portes, pois a demanda por um gerenciamento integrado e eficaz de dados é uma realidade crescente.

Enterprise Resource Planning, mais conhecido pela sigla ERP, é um sistema de gestão integrado que permite acesso descomplicado e seguro aos dados de uma empresa. Grosso modo, ele permite sistematizar processos e integrar informações para facilitar a tomada de decisão.

Uma pesquisa feita pela IDG Research Services revela que empresas de pequeno e médio porte dos Estados Unidos, que utilizam um sistema de gestão, crescem 35% mais rápido que as que não usam o software. A produtividade também é maior nos empreendimentos que fazem uso da solução, sendo 10% superior.

A verdade é que a solução para lidar com a tecnologia é mais tecnologia. As planilhas de Excel ainda são um processo amplamente utilizados pelas empresas, mas o que acontece é que, na maioria das vezes, elas perdem sua utilidade por demandarem um alto poder analítico e gasto de tempo para que suas informações registradas possam ser, de fato, aproveitadas para algum fim, que não o próprio arquivo em si mesmo.