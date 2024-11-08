Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • A saúde no interior, as consultas e a volta para casa: velhos problemas, novas soluções
Mauro Quintão

Artigo de Opinião

É administrador hospitalar, especialista em Direito Médico e autor do livro "Atras da Porta Branca"
Mauro Quintão

A saúde no interior, as consultas e a volta para casa: velhos problemas, novas soluções

O acidente desta semana em João Neiva, do qual, por coincidência, fui testemunha ao passar pela rodovia, mostra claramente a necessidade de melhorar a logística de atendimento, especialmente em trajetos longos que apresentam riscos elevados
Mauro Quintão
É administrador hospitalar, especialista em Direito Médico e autor do livro "Atras da Porta Branca"

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 10:35

Publicado em 

08 nov 2024 às 10:35
O Espírito Santo se retrata com seu povo, um caldeirão de etnias, onde diferentes realidades se encontram e convivem no mesmo espaço. Essa diversidade, que inclui indígenas, quilombolas, italianos, alemães e muitos outros, traz desafios específicos na saúde.
Cada grupo possui necessidades distintas de atendimento, com povos originários, por exemplo, frequentemente buscando cuidados médicos em locais distantes, o que aumenta o risco de acidentes nas estradas, especialmente em trajetos longos.
Recentemente, participamos de um projeto de ambulatório específico para povos originários no Norte do Brasil, que poderia ser amplamente adaptado e aplicado aqui, em parceria com consórcios municipais. O governador Renato Casagrande está de parabéns em suas ações estratégicas, mas nos municípios ainda podemos melhorar.

Veja Também

Mortos em acidente na BR 101 em João Neiva voltavam de consulta médica

Acidente na BR 101 em João Neiva mata duas pessoas

Para garantir um atendimento de saúde mais eficiente, é fundamental fortalecer a união entre os municípios, o que vem sendo feito através dos consórcios municipais. Isso contribui para uma gestão mais eficaz dos recursos e serviços, reduzindo riscos e otimizando o atendimento.
No entanto, precisamos avançar na implantação da inteligência hospitalar, utilizando tecnologia para aprimorar a gestão de informações. A digitalização dos processos é essencial para garantir que resultados e próximos passos dos pacientes sejam monitorados de forma rápida e eficiente, o que resulta em um atendimento de maior qualidade.
O Espírito Santo já é referência com o Samu, considerado um dos melhores do Brasil, e tem a oportunidade de se tornar um exemplo na integração de recursos e na busca pela excelência no atendimento hospitalar.
A implantação de centros de inteligência hospitalar nos municípios é uma medida urgente, pois garantiria uma gestão mais eficiente e melhores resultados. Haja vista o acidente desta semana em João Neiva, do qual, por coincidência, fui testemunha ao passar pela rodovia, vemos claramente a necessidade de melhorar a logística de atendimento, especialmente em trajetos longos que apresentam riscos elevados.
Acidente envolveu pelo menos 3 veículos na BR 101, entre João Neiva e Ibiraçu
Acidente envolveu pelo menos 3 veículos na BR 101, entre João Neiva e Ibiraçu Crédito: Leitor A Gazeta
Nesse contexto, o conceito de hospitalidade, conforme ressaltado por profissionais da área, ganha ainda mais importância, pois cria um ambiente seguro e acolhedor para os pacientes. Investir em unidades de saúde próximas, como ambulatórios especializados, pode diminuir significativamente os riscos associados ao transporte dos pacientes.
Além disso, a valorização dos profissionais de saúde deve ser uma prioridade. Esses profissionais, muitas vezes trabalhando em condições adversas, merecem respeito e reconhecimento. A capacitação e valorização dessas equipes são fundamentais para garantir que o atendimento seja de alta qualidade, contribuindo para um sistema de saúde mais humano e eficiente.
Com a eleição de novos líderes, os novos rumos da economia, as novas regras das emendas parlamentares e as novas gestões que se iniciam, existe a possibilidade de crescermos com bases sólidas e fazer do Espírito Santo uma vitrine da saúde do Brasil.

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Saúde Saúde Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados