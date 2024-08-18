A previdência vai falir no Brasil?

Prédio do INSS Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

reforma da previdência está entre os assuntos mais comentados dos últimos anos. O déficit do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já é uma realidade. O estimado para este ano é que o rombo alcance R$ 268,2 bilhões, o que equivale a 2,32% do Produto Interno Bruto (PIB). Pode-se dizer, então, que a previdência vai falir?

A projeção do governo federal é de que o déficit reduza para 1,82% do PIB até 2028. No entanto, essa redução é considerada improvável, quando existem chances de até 2040 o rombo alcançar 2,64% do PIB. Segundo estimativas da Secretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, a expectativa é que o rombo dobre até 2060 e atinja a marca de R$ 3,3 trilhões (5,9% do PIB) e quadruplique até 2100, para R$ 25,22 trilhões.

Se traçarmos uma linha do tempo, é possível notar que caso medidas drásticas não sejam tomadas, como uma nova reforma, a falência da previdência será uma tragédia anunciada. Isso porque desde 2014 o governo federal acumula déficits primários, apesar de o Brasil ter passado por um período de ajuste fiscal severo, pois não pode cortar despesas previdenciárias.

Ainda que tenha sido realizada uma reforma da Previdência Social em 2019 , esta não foi o suficiente para conter o prejuízo. Se nos debruçarmos em fatos como o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento populacional e a redução da taxa de natalidade, fica evidente que as regras atuais não são capazes de recuperar os danos existentes.

De acordo com as normas atuais, tem direito a começar a receber o benefício da previdência mulheres de 62 anos e homens de 65 anos, com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e de 20 anos para homens.

Previdência Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Para que bons resultados sejam alcançados, medidas emergênciais precisam entrar em vigor, como o aumento da idade e a igualdade da idade mínima de aposentadorias entre homens e mulheres. Outra proposta se refere a tornar a poupança individual automática. Desta forma, parte do salário é automaticamente depositada em uma conta bancária. Países desenvolvidos, como o Reino Unido, utilizam esse recurso e descontam 8% da remuneração desde 2019.

A aposentadoria dos militares, poupados em 2019, e de servidores dos estados e municípios também devem entrar com urgência em debate. Enquanto o déficit per capita (por beneficiário) do setor privado pelo INSS é de R$ 9,4 mil e o dos funcionários públicos civis alcança R$ 69 mil, nas contas dos militares, o valor é muito superior: R$ 159 mil.