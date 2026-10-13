A leitura bíblica pode mudar o Brasil. Essa frase não é exagero

A mais recente pesquisa do Instituto de Estudos da Religião (Iser), realizada em parceria com a Quaest, revela a dimensão que a Bíblia ocupa na sociedade brasileira. Segundo o levantamento, 73% dos brasileiros afirmam ter a Bíblia ou seus versículos como fonte de ensinamentos para a vida.
Não estamos, portanto, falando apenas de pessoas que frequentam igrejas, participam de cultos ou se identificam formalmente com alguma tradição cristã. A Bíblia atravessa o cotidiano e continua funcionando como referência para escolhas, valores e modos de interpretar a realidade.
A pesquisa também mostra que 98% dos brasileiros afirmam acreditar em Deus, enquanto 68% dizem acreditar em espíritos, bons ou maus, e 37% em reencarnação. Ao mesmo tempo, católicos e evangélicos somam 79% da população entrevistada, respectivamente 50% e 29%.
Os dados revelam, assim, um país profundamente religioso, mas também marcado por uma religiosidade plural, fluida e atravessada por diferentes repertórios de crenças.
A presença da religião não se restringe à crença. 67% dos brasileiros consomem música gospel; 59% assistem a filmes e séries religiosas; 55% têm contato com rádios cristãs ou livros religiosos; e 45% acompanham novelas bíblicas.
Até entre pessoas sem religião, a música gospel alcança 55%. A religião, portanto, não está confinada aos templos. Ela circula pela cultura, pela linguagem, pelo entretenimento e pela vida diária.
É nesse contexto que a frase ganha sentido: uma boa leitura bíblica poderia, de fato, produzir efeitos relevantes na vida brasileira. Não porque a Bíblia, por si mesma, tenha uma única interpretação capaz de solucionar os problemas do país. O próprio levantamento do Instituto de Estudos da Religião mostra que a identificação religiosa não determina automaticamente posições sociais ou políticas.
A pesquisa, por exemplo, registra que 54% dos entrevistados se definem como conservadores e 24% como progressistas, mas também encontra amplo apoio a diferentes pautas sociais: 75% apoiam o Bolsa Família e 66% defendem a taxação dos mais ricos.
Isso nos leva a uma questão fundamental: não basta perguntar se o Brasil lê a Bíblia. É preciso perguntar como o Brasil lê a Bíblia. Uma interpretação madura e equilibrada, sensível à vida coletiva e distante do triunfalismo, capaz de valorizar a equidade e a justiça e de traduzir os princípios éticos das Escrituras em práticas concretas, das relações cotidianas às instituições, poderia contribuir para transformar o país.
A questão torna-se ainda mais urgente quando observamos que a mesma Bíblia pode ser mobilizada para produzir discursos radicalmente diferentes. O texto que inspirou a luta de Martin Luther King Jr. também foi utilizado como referência por setores da Ku Klux Klan. A existência do texto, portanto, não determina automaticamente a ética de sua leitura.
Que Bíblia estamos lendo? Que valores retiramos dela? Que fazemos com suas afirmações sobre justiça, misericórdia, dignidade humana, cuidado com o estrangeiro, proteção dos vulneráveis, riqueza, poder e violência?
Porque, se 73% dos brasileiros recorrem à Bíblia como fonte de ensinamentos para a vida, a pergunta sobre sua interpretação deixa de ser apenas teológica. Ela passa a ser também uma pergunta sobre o tipo de sociedade que estamos construindo.
E talvez seja justamente aí que uma boa leitura bíblica possa, sim, mudar o Brasil.