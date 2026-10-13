A leitura bíblica pode mudar o Brasil. Essa frase não é exagero

A mais recente pesquisa do Instituto de Estudos da Religião (Iser), realizada em parceria com a Quaest, revela a dimensão que a Bíblia ocupa na sociedade brasileira. Segundo o levantamento, 73% dos brasileiros afirmam ter a Bíblia ou seus versículos como fonte de ensinamentos para a vida.





Não estamos, portanto, falando apenas de pessoas que frequentam igrejas, participam de cultos ou se identificam formalmente com alguma tradição cristã. A Bíblia atravessa o cotidiano e continua funcionando como referência para escolhas, valores e modos de interpretar a realidade.





A pesquisa também mostra que 98% dos brasileiros afirmam acreditar em Deus, enquanto 68% dizem acreditar em espíritos, bons ou maus, e 37% em reencarnação. Ao mesmo tempo, católicos e evangélicos somam 79% da população entrevistada, respectivamente 50% e 29%.





Os dados revelam, assim, um país profundamente religioso, mas também marcado por uma religiosidade plural, fluida e atravessada por diferentes repertórios de crenças.