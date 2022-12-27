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Valéria Dal Coll

Artigo de Opinião

É dentista, especialista em harmonização orofacial
Valéria Dal Coll

A ilusão da pele perfeita e como envelhecer naturalmente

Como envelhecer é inevitável, a melhor forma de fazê-lo é tomando alguns cuidados, que devem ser iniciados na juventude, apostando na prevenção
Valéria Dal Coll
É dentista, especialista em harmonização orofacial

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 10:00

Publicado em 

27 dez 2022 às 10:00
Os padrões de beleza sempre existiram, mas atualmente há uma fixação por uma aparência computadorizada e pouco realista, como a mostrada no Instagram. Nela, a pele não tem poros, as maçãs do rosto estão saltadas, o nariz afinado, a boca e os olhos maiores. Os filtros do aplicativo têm influenciado a autoestima das pessoas, que praticamente não postam mais fotos sem algum tratamento de imagem.
Assim surge o desejo de se ter a beleza irreal dos filtros na “vida real”, uma preocupação excessiva com o envelhecimento e a busca pela juventude eterna e pela perfeição. Como consequência, vemos muitas pessoas se arriscando, fazendo tratamentos estéticos contraindicados ou exagerando nos procedimentos e se tornando uma caricatura de si mesmas.
Há um arsenal de cosméticos e de procedimentos para combater os sinais do tempo e é justo e compreensível usá-los para ter uma aparência agradável e manter a autoestima elevada. Mas o que pregamos é a beleza natural e com saúde, com resultados que não alterem as feições naturais.
E, como envelhecer é inevitável, a melhor forma de fazê-lo é tomando alguns cuidados, que devem ser iniciados na juventude, apostando na prevenção.
Com a exposição ao sol, é comum aparecerem doenças de pele, como o melasma
Crédito: Shutterstock
Afinal, se as pessoas praticam exercícios para manter o peso ou trabalham a memória para estimular os neurônios, por que não estimular o colágeno para manter a saúde da pele?
Além do filtro solar adequado, deve-se investir em sabonetes, hidratantes e cremes anti-idade específicos para cada tipo de pele. Procedimentos preventivos como aplicação de toxina botulínica e ultrassom microfocado de última geração também podem ser indicados. Em alguns casos, com 25 anos já podem ser realizados. Os bioestimuladores, produtos injetáveis que funcionam como uma “poupança de colágeno”, também podem ser recomendados.

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Há combinações de tratamentos capazes de rejuvenescer até 10 anos, mas sempre respeitando a harmonia e beleza de cada pessoa, com foco em realçar o que há de bonito, melhorar o que não agrada, mas não criar uma nova pessoa. Esse não é o objetivo dos tratamentos estéticos.
O foco é um rejuvenescimento global baseado em 4 principais pilares (relaxar o músculo, recuperar volume, renovar a pele e reposicionar estruturas). E, para realizá-los, há produtos e tratamentos, como a toxina botulínica, os bioestimuladores, os preenchedores e protocolos como o Protocoll e a Bioreconexão, que associam diversas técnicas para um resultado mais eficaz. Mas sempre com bom senso, responsabilidade e falando a verdade para o paciente, pois os resultados são individuais.
Por isso, o alerta para a banalização dos tratamentos estéticos. Um profissional especializado será a melhor pessoa para realizá-los com competência, segurança e honestidade.

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