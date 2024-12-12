2025: um ano para seguir fazendo de Vitória uma cidade incrível

Neste ano, pela quarta vez seguida, recebi da população de Vitória (ES) a oportunidade de estar entre os três vereadores mais votados nas eleições e, para mim, isso mostra que estou ocupando um espaço importante de expressiva representação. O que acarreta, consequentemente, uma responsabilidade também significativa sobre o meu mandato.

O que se percebe nas grandes cidades hoje, de modo geral, é um alto nível de exigência por aperfeiçoamento constante do serviço público ofertado. Estamos numa capital belíssima, com grande potencial econômico, que atrai pessoas que desejam viver aqui. Isso vem acompanhado de demandas para avançar, gerar renda, solucionar problemas e oferecer serviços de forma ágil à população.

Isso produz um aumento da cobrança sobre os resultados do trabalho da fiscalização dos vereadores, além de engajamento efetivo nas pautas relevantes para a cidade.

Começarei em 2025 meu quarto mandato como vereador, o que proporciona um acúmulo de experiências e a capacidade de focar em algumas áreas cruciais, carentes de atenção: elas se tornaram minhas bandeiras.

Prioritariamente, a defesa dos direitos das pessoas com deficiência (PCD) continuará sendo meu grande foco de atuação na Câmara de Vereadores. Nos últimos quatro anos Vitória tornou-se referência nos serviços de atenção às PCD, um público que representa cerca de 6,7% da população da capital (20.374 pessoas). No Estado são 276.305 pessoas com deficiência*.

Com a atenção dada às várias demandas apresentadas pelos grupos organizados, ligados à causa, chegamos a conquistas importantes, como:

primeiro concurso público para professores da educação especial;

criação da Política de Proteção da Pessoa Autista (lei 9.684);



criação da Política de Proteção da Pessoa Autista (lei 9.684);



carteirinha de identificação para autistas (lei 9.805);



redução da carga horária dos pais de PCDs (lei 9.781);



fim do prazo de validade do laudo de autistas (lei 9.797);



isenção no rotativo para PCDs (lei 9.973);



aumento de emendas para instituições de tratamento, como a Apae e outras.



Praia da Curva da Jurema, em Vitória, lotada em domingo de sol e temperaturas altas Crédito: Fernando Madeira

Temos visto uma gestão municipal que decidiu investir onde e em quem ficou esquecido por muitos anos na cidade e meu trabalho soma esforços para aperfeiçoar as ações que têm relação com meu mandato.

Continuarei olhando com especial atenção para o funcionamento dos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua. Além do acompanhamento dos casos de abuso sexual infantil, que em 2023 chegaram 359 no município**, e do trabalho de prevenção à gravidez precoce realizado pela área de assistência social e saúde.