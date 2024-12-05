2024: um ano importante para o esporte náutico capixaba

Tendo o amor pelos oceanos como centro, o Iate Clube do Espírito Santo (ICES) construiu, ao longo de seus 78 anos de existência , um legado de excelência esportiva e compromisso com a cultura náutica. Embora sua trajetória já ocupe um lugar de destaque na história de Vitória e do Estado, alguns momentos se sobressaem como marcos ainda mais significativos. O ano de 2024 foi um desses períodos memoráveis, ano em que o clube reafirmou seu protagonismo no esporte náutico.

Com ações que vão desde a preservação da cultura náutica até a promoção da inclusão social no esporte, as ações desenvolvidas ao longo de 2024 estiveram ancoradas no objetivo de levar o nome do Espírito Santo para além das fronteiras. Foi um período marcado por grandes conquistas e pelo fortalecimento de valores que nos guiam há quase oito décadas.

Velejadores da delegação do Iate Clube do Espírito Santo Crédito: Iate Clube/Divulgação

Inauguramos a estação de rádio marítima em parceria com a Praticagem e a Capitania dos Portos, fortalecendo nosso papel como referência em navegação segura, beneficiando não apenas os associados do clube, mas toda a comunidade náutica do estado. Também investimos no levantamento batimétrico dos píeres, garantindo águas mais seguras e uma infraestrutura à altura das demandas dos nossos associados e visitantes.

No campo esportivo, celebramos a vitória e o desempenho dos nossos jovens atletas que representaram o Espírito Santo nos campeonatos de Optimist brasileiros e internacionais. A flotilha capixaba brilhou, mostrando que vale a pena o investimento contínuo em formação de talentos. Além disso, nos preparamos ao longo desse ano para sediar o 53º Campeonato Brasileiro de Optimist, que acontece em janeiro de 2025 e traz para a capital mais de 300 atletas de todo o Brasil – oportunidade de ouro para promover o turismo local e reforçar a posição do Espírito Santo como um celeiro de grandes velejadores e como um ponto turístico náutico de ponta.

A inclusão social também marcou nosso ano. A regata "Snipe Match Race” na orla de São Pedro foi um evento inédito que destacou o potencial dessa região como um polo esportivo. Fizemos em parceria com a Prefeitura de Vitória para a comunidade local vibrar com uma competição de alto nível, fortalecendo a conexão entre o esporte e a população e mostrando o potencial da região para a Vela. Além disso, implementamos o programa "Vela Para Todos" em parceria com a Prefeitura de Vitória e o Remo Adaptar, oferecendo educação esportiva para cerca de 120 crianças e adolescentes no Tancredão, sob a coordenação do professor Wallemberg Silva.

A tradição é o coração do Iate Clube, e a famosa Temporada de Pesca registrou números históricos, com mais de 300 peixes de bico capturados e liberados, consolidando Vitória como um dos principais destinos da pesca esportiva no Brasil. Esse feito não apenas atrai equipes de outros estados, mas também contribui para a preservação ambiental e para o fortalecimento da economia local.