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Eleições 2020

Aridelmo e Coronel Nylton disputarão legenda do Novo em Vitória

Empresário e ex-secretário estadual de Segurança foram aprovados em processo seletivo do partido para definição do candidato do Novo a prefeito de Vitória em 2020

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 12:55

Públicado em 

06 nov 2019 às 12:55
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Aridelmo Teixeira e coronel Nylton Rodrigues Crédito: Jornal A Gazeta e Fernando Madeira
Ex-secretário estadual de Segurança Pública e ex-comandante-geral da PMES, o coronel Nylton Rodrigues foi aprovado em todas as quatro etapas do processo seletivo realizado pelo partido Novo para o lançamento de candidatos a prefeito no ano que vem. Assim, ele está habilitado a disputar a convenção do partido – provavelmente, em julho do ano que vem –, pelo direito de representar o Novo na eleição a prefeito de Vitória.
Nylton deve disputar a legenda do Novo com o empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira, também aprovado em todas as etapas do mesmo processo de seleção. Assim, o partido deverá decidir, pelos votos dos convencionais, qual dos dois será o candidato a prefeito de Vitória.
Nylton nunca disputou uma eleição. Aridelmo fez sua estreia nas urnas em 2018, como candidato a governador do Estado, pelo PTB.
Nylton filiou-se ao Novo neste ano, após deixar a Secretaria de Defesa Social da Serra (em maio). Aridelmo trocou o PTB pelo partido assim que terminou a eleição ao governo em 2018, na qual ele ficou em 5º lugar, com 3,3% dos votos.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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