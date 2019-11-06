Aridelmo e Coronel Nylton disputarão legenda do Novo em Vitória

Aridelmo Teixeira e coronel Nylton Rodrigues Crédito: Jornal A Gazeta e Fernando Madeira

Nylton Rodrigues foi aprovado em todas as quatro etapas do processo seletivo realizado pelo partido Novo para o lançamento de candidatos a prefeito no ano que vem. Assim, ele está habilitado a disputar a convenção do partido – provavelmente, em julho do ano que vem –, pelo direito de representar o Novo na eleição a prefeito de Ex-secretário estadual de Segurança Pública e ex-comandante-geral da PMES, o coronelfoi aprovado em todas as quatro etapas do processo seletivo realizado pelo partidopara o lançamento de candidatos a prefeito no ano que vem. Assim, ele está habilitado a disputar a convenção do partido – provavelmente, em julho do ano que vem –, pelo direito de representar o Novo na eleição a prefeito de Vitória

Nylton deve disputar a legenda do Novo com o empresário e professor da Fucape Aridelmo Teixeira, também aprovado em todas as etapas do mesmo processo de seleção. Assim, o partido deverá decidir, pelos votos dos convencionais, qual dos dois será o candidato a prefeito de Vitória.

Nylton nunca disputou uma eleição. Aridelmo fez sua estreia nas urnas em 2018, como candidato a governador do Estado, pelo PTB.