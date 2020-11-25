36 profissões que estarão em alta na pós-pandemia da Covid-19

Especialistas em gestão de risco

Esse profissional da área de Recursos Humanos tem como objetivo tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso e satisfatório para saúde mental dos colaboradores, sendo uma ponte fundamental para o alinhamento das expectativas entre empresa e funcionários.

Ligado às áreas administrativa e contábil, será responsável por resguardar a saúde financeira das empresas.

Da área de RH, é o profissional responsável por promover o tema de diversidade e inclusão dentro das organizações.

Profissional da área de TI que desenvolve, codifica, implementa e faz manutenção de diversas linguagens e sistemas.

Também da área de TI, é o profissional que trabalha na proteção de dados e qualquer tipo de informação sensível para a organização.

Ligado à área de marketing, analisa o comportamento do cliente e mercado no ambiente digital, fornecendo indicadores e dados para otimização de resultados do negócio e identificação de oportunidades para a empresa.

É o profissional da área de marketing que executa o processo de atualização e mudanças digitais nas plataformas oficiais da empresa, integrando ferramentas, inteligência e conhecimento para modernização da área.

É responsável por supervisionar e conduzir processos de estruturação da área, com o objetivo de reduzir riscos e garantir a eficiência dos prazos de entrega, assim como todo o custo operacional.

Vai se comunicar e trabalhar com consumidores, grupos ambientais e agências governamentais para desenvolver e maximizar programas ecológicos.

Interage com os funcionários em diferentes áreas da organização para pesquisar, projetar e aplicar inovações.

Gerencia o desenvolvimento e implementação de estratégias de websites para vender produtos e serviços.

Responsável por ajudar a planejar a aposentadoria dos trabalhadores.

Responsável por coordenar o gerenciamento de programas para ajudar funcionários qualificados a atingir níveis avançados em suas áreas de especialização.

São os cientistas que irão trabalhar com informação genética, servindo como uma ponte para cientistas que atuam no desenvolvimento de medicamentos e técnicas clínicas.

É o profissional que fará parte de uma equipe que oferecerá tratamento médico e diagnóstico para pessoas em áreas remotas.

Profissional das áreas de estatística, matemática e computação que atua com análise de indicadores, evolução de infraestrutura e otimização de recursos para assegurar que os projetos de computação na nuvem atendam às demandas do mercado.

Atua como um redator e trabalha com designers na hora de definir a hierarquia das informações numa página. Ou trabalha com pesquisadores para descobrir quais as palavras e termos que funcionam melhor para os usuários.

Trabalha na experiência do usuário. É o responsável por garantir que o design projetado atenda a todas as necessidades dos usuários, garantindo sua satisfação ao interagir com a empresa, plataformas ou marcas.

Os profissionais foram fundamentais para os tratamentos ligados ao coronavírus e devem permanecer assim por muito tempo.

São profissionais que possuem habilidades matemáticas, estatísticas e de programação. Podem ajudar na tomada de decisões das empresas.

Responsáveis por projetar e criar objetos artificiais, que solucionem problemas ou executem seu trabalho de forma independente.

Big data é um conjunto de dados grandes e volumosos. O especialista nesse ramo é o profissional que faz uma gestão e uma análise desses dados com o objetivo de gerar eficiência, rentabilidade e resultados para as corporações.

Desenvolve projetos capazes de automatizar processos de forma rápida e com qualidade nas empresas.

São responsáveis por construir relacionamentos sólidos com os clientes, além de identificar oportunidades no mercado.

Profissionais centrais que ajudam a definir os melhores caminhos para atingir a transformação digital das empresas. Contribuem na mudança de processos off-line para on-line.

Profissional que desenvolve, planeja, analisa, projeta e testa sistemas para a internet das coisas. Internet das coisas, por sua vez, é o modo como os objetos físicos estão conectados entre si e com seus usuários.

Conhecido por ser altamente organizado, o gerente de projeto é o profissional que planeja cada etapa e define as metas e objetivos a serem alcançados em cada projeto da empresa. Ele identifica a melhor metodologia e monitora o desempenho dos times envolvidos nos projetos para acompanhar a melhoria das rotinas nas corporações.

Responsável por gerenciar produtos e serviços, além de definir estratégias para comercialização e avaliar os relatórios de resultados das vendas, analisando métricas e avaliando a performance.

Estuda o corpo humano e como ele e suas células se comportam diante de bactérias, vírus e outros organismos. Apresenta significativa ascensão nesta pandemia. Deve continuar ganhando espaço também na pós-pandemia.

Está envolvido em processos relacionados à mecatrônica, programação, manutenção e operação de robôs.

Ajudam o alto escalão das empresas a determinar direções para o negócio.

Apoia e incentiva os objetivos, estratégias e planos de uma organização para satisfação do cliente. Também formula propostas, altera fluxos de trabalho, redefine funções e resolve problemas organizacionais.

É o profissional que lida com o desenvolvimento de produtos financeiros totalmente digitais.

Responsáveis por adaptar, instalar, examinar, reparar e fazer o serviço em motores de maquinaria agrícola ou industrial.

Analisam as necessidades de treinamentos técnicos e comportamentais nas empresas. Elaboram conteúdos e metodologias de aprendizagem e desenvolvem os processos de avaliação de desempenho, além de analisarem o clima corporativo e revisarem as políticas que preveem o desenvolvimento organizacional.