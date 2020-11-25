36 profissões que estarão em alta na pós-pandemia da Covid-19

Diretor de felicidade, analista de marketing, UX writing, especialista em nuvem, programador, técnico em telemedicina e especialista em segurança da informação. Essas são algumas das profissões que estarão em alta no mercado de trabalho após a pandemia do novo coronavírus. Com a revolução digital, que passou a acelerar seu já intenso ritmo durante o isolamento social, as áreas de comunicação e tecnologia da informação sofreram ainda mais mudanças nos últimos meses.
A pandemia acelerou algumas coisas que estavam em transformação, principalmente na área digital. Por conta disso, todas as profissões da tecnologia da informação continuam em alta. Um bom exemplo são os especialistas em segurança da informação, que lidam com os dados de uma empresa, cita a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Kátia Vasconcelos.
Na mesma direção, o último relatório "O Futuro do Trabalho" ("The Future of Jobs"), produzido pelo Fórum Econômico Mundial e divulgado no mês passado, também aponta o crescimento das carreiras atreladas ao universo tecnológico. Segundo o documento, trabalhadores e empreendedores que lidam com inteligência artificial, big data, dados e transformações digitais, por exemplo, estão em alta e ganhando cada vez mais espaço.
Kátia também explica a mudança de consumo em tempos de pandemia. Por conta disso, a forma de se relacionar com o cliente nunca foi tão importante. É aí que entram em campo os profissionais de marketing, como analista de marketing digital, analista de e-commerce e analista de dados.
O terceiro bloco de profissões em ascensão é aquele relacionado à religião e à vida. O coronavírus também acelerou processos sobre conversas de valorização da saúde e da saúde mental e cuidados com o ser humano no ambiente de trabalho. Os profissionais de RH nunca foram tão essenciais dentro das organizações, pontua.
RETOMADA ECONÔMICA
As empresas precisam organizar os caixas e analisar despesas e receitas, e é nesse campo que entra o pessoal de controladoria e finanças. Esses profissionais vão possibilitar que as organizações adequem seus fluxos e tomem decisões mais assertivas, avalia.
Outra área em destaque apontada por Kátia é a da saúde. Médicos, enfermeiros e biomédicos vão continuar fundamentais mesmo com a pandemia do novo coronavírus controlada.
SETORES PROMISSORES
O economista-chefe da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e diretor-executivo do Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo (Ideies), Marcelo Saintive, destaca mais carreiras em expansão na economia capixaba.
"Seja qual for a área de atuação, mesmo aquelas profissões de setores tradicionais estão passando por constantes transformações. Há vários segmentos promissores também, como a agroindústria, para aproveitamento de alimentos e novos processos alimentares para um consumidor mais exigente. Além disso, o mercado de petróleo e gás vai continuar sendo importante e precisando de especialistas neste setor, como os engenheiros"
Na opinião de Saintive, ainda se enquadram os setores de biofarma, direcionado a cosméticos, e um dos mais tradicionais da economia capixaba, o de vestuário. Nesse caso, ele analisa que a tecnologia vai propiciar muitas novas oportunidades.
MERCADO PROCURA POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS?
Na análise do especialista em gestão de pessoas e diretor da DGP, Milton Araújo, um dos grandes desafios para o mercado está relacionado à formação de mão de obra qualificada. Ele lembra que, para que o processo de modernização da indústria nacional possa atingir os patamares desejados, é fundamental qualificar os profissionais das empresas em habilidades de programação, análise de dados e robótica colaborativa, além de competências como empreendedorismo, comunicação, liderança e outras características socioemocionais.
A adoção de novas tecnologias fará com que surja a necessidade de uma força de trabalho que agregue à empresa muito mais que habilidades manuais, pois esta é uma indústria que valoriza as capacidades intelectuais da sua mão de obra. Em relação à liderança, a revolução 4.0 também exige novas características e habilidades dos gestores que desejam se destacar nesse mercado. Hoje, mais do que nunca, além de saber lidar com a vida competitiva e a busca constante por resultados, esse novo líder precisa conseguir inspirar sua equipe e ter a capacidade de promover, quando necessário, uma mudança de mindset nos seus colaboradores. Tudo isso de maneira ágil e natural, conclui o especialista.
AS 36 PROFISSÕES DO FUTURO
Especialistas em gestão de risco
Esse profissional da área de Recursos Humanos tem como objetivo tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso e satisfatório para saúde mental dos colaboradores, sendo uma ponte fundamental para o alinhamento das expectativas entre empresa e funcionários.
Ligado às áreas administrativa e contábil, será responsável por resguardar a saúde financeira das empresas.
Da área de RH, é o profissional responsável por promover o tema de diversidade e inclusão dentro das organizações.
Profissional da área de TI que desenvolve, codifica, implementa e faz manutenção de diversas linguagens e sistemas.
Também da área de TI, é o profissional que trabalha na proteção de dados e qualquer tipo de informação sensível para a organização.
Ligado à área de marketing, analisa o comportamento do cliente e mercado no ambiente digital, fornecendo indicadores e dados para otimização de resultados do negócio e identificação de oportunidades para a empresa.
É o profissional da área de marketing que executa o processo de atualização e mudanças digitais nas plataformas oficiais da empresa, integrando ferramentas, inteligência e conhecimento para modernização da área.
É responsável por supervisionar e conduzir processos de estruturação da área, com o objetivo de reduzir riscos e garantir a eficiência dos prazos de entrega, assim como todo o custo operacional.
Vai se comunicar e trabalhar com consumidores, grupos ambientais e agências governamentais para desenvolver e maximizar programas ecológicos.
Interage com os funcionários em diferentes áreas da organização para pesquisar, projetar e aplicar inovações.
Gerencia o desenvolvimento e implementação de estratégias de websites para vender produtos e serviços.
Responsável por ajudar a planejar a aposentadoria dos trabalhadores.
Responsável por coordenar o gerenciamento de programas para ajudar funcionários qualificados a atingir níveis avançados em suas áreas de especialização.
São os cientistas que irão trabalhar com informação genética, servindo como uma ponte para cientistas que atuam no desenvolvimento de medicamentos e técnicas clínicas.
É o profissional que fará parte de uma equipe que oferecerá tratamento médico e diagnóstico para pessoas em áreas remotas.
Profissional das áreas de estatística, matemática e computação que atua com análise de indicadores, evolução de infraestrutura e otimização de recursos para assegurar que os projetos de computação na nuvem atendam às demandas do mercado.
Atua como um redator e trabalha com designers na hora de definir a hierarquia das informações numa página. Ou trabalha com pesquisadores para descobrir quais as palavras e termos que funcionam melhor para os usuários.
Trabalha na experiência do usuário. É o responsável por garantir que o design projetado atenda a todas as necessidades dos usuários, garantindo sua satisfação ao interagir com a empresa, plataformas ou marcas.
Os profissionais foram fundamentais para os tratamentos ligados ao coronavírus e devem permanecer assim por muito tempo.
São profissionais que possuem habilidades matemáticas, estatísticas e de programação. Podem ajudar na tomada de decisões das empresas.
Responsáveis por projetar e criar objetos artificiais, que solucionem problemas ou executem seu trabalho de forma independente.
Big data é um conjunto de dados grandes e volumosos. O especialista nesse ramo é o profissional que faz uma gestão e uma análise desses dados com o objetivo de gerar eficiência, rentabilidade e resultados para as corporações.
Desenvolve projetos capazes de automatizar processos de forma rápida e com qualidade nas empresas.
São responsáveis por construir relacionamentos sólidos com os clientes, além de identificar oportunidades no mercado.
Profissionais centrais que ajudam a definir os melhores caminhos para atingir a transformação digital das empresas. Contribuem na mudança de processos off-line para on-line.
Profissional que desenvolve, planeja, analisa, projeta e testa sistemas para a internet das coisas. Internet das coisas, por sua vez, é o modo como os objetos físicos estão conectados entre si e com seus usuários.
Conhecido por ser altamente organizado, o gerente de projeto é o profissional que planeja cada etapa e define as metas e objetivos a serem alcançados em cada projeto da empresa. Ele identifica a melhor metodologia e monitora o desempenho dos times envolvidos nos projetos para acompanhar a melhoria das rotinas nas corporações.
Responsável por gerenciar produtos e serviços, além de definir estratégias para comercialização e avaliar os relatórios de resultados das vendas, analisando métricas e avaliando a performance.
Estuda o corpo humano e como ele e suas células se comportam diante de bactérias, vírus e outros organismos. Apresenta significativa ascensão nesta pandemia. Deve continuar ganhando espaço também na pós-pandemia.
Está envolvido em processos relacionados à mecatrônica, programação, manutenção e operação de robôs.
Ajudam o alto escalão das empresas a determinar direções para o negócio.
Apoia e incentiva os objetivos, estratégias e planos de uma organização para satisfação do cliente. Também formula propostas, altera fluxos de trabalho, redefine funções e resolve problemas organizacionais.
É o profissional que lida com o desenvolvimento de produtos financeiros totalmente digitais.
Responsáveis por adaptar, instalar, examinar, reparar e fazer o serviço em motores de maquinaria agrícola ou industrial.
Analisam as necessidades de treinamentos técnicos e comportamentais nas empresas. Elaboram conteúdos e metodologias de aprendizagem e desenvolvem os processos de avaliação de desempenho, além de analisarem o clima corporativo e revisarem as políticas que preveem o desenvolvimento organizacional.
Identificam os riscos, elaboram estratégias e contribuem na execução de ações com a cooperação das demais áreas da empresa.
Fonte: entrevistados ouvidos na reportagem e relatório O Futuro do Trabalho.