Arcelor vai investir mais de meio bilhão em controle ambiental

ArcelorMittal diz que algumas das tecnologias ambientais que serão implementadas são inéditas na própria empresa Crédito: Gazeta Online

A ArcelorMittal Tubarão vai anunciar hoje que investirá R$ 570 milhões, nos próximos cinco anos, em tecnologias para controle de emissão de poluição atmosférica. A ação já é decorrente das recomendações de recente estudo da Cetesb, a companhia ambiental de São Paulo, que aponta 191 metas para redução de emissão de poluentes na Grande Vitória.

Nova tecnologia

As áreas da siderúrgica que receberão os investimentos são a coqueria e o pátio de beneficiamento de coprodutos, onde será instalado um novo filtro de mangas. Segundo a ArcelorMittal, algumas das tecnologias que serão implementadas são inéditas na própria empresa. Uma bateria da coqueria, por exemplo, será substituída por outra mais moderna.

Alô, é da Vale?

Bem, a vizinha Arcelor já saiu na frente. Agora vamos aguardar o que a Vale vai fazer para combater a poluição ambiental.

Olho vivo, Tite!

O governador Hartung afirmou que a Seleção Brasileira tem um grupo de jovens qualificados e elogiou o técnico Tite pela sua liderança: “Estamos entre as quatro melhores seleções. Estou esperançoso [em conquistar o hexa]”.

Não xingue o padre

Tem pecador contumaz reclamando do pároco de Itapemirim. É que o santo homem só atende confissão uma vez por semana.

Filho, não peque mais

Ontem, um desses pecadores ficou quase duas horas esperando sua vez, mas não conseguiu vaga para contar sua vida desregrada. Agora, só daqui a 15 dias. Filho, se segura e não peque tanto nesse período.

Não à violência

Na próxima quarta será formada a Comissão de Segurança do CRM-ES. O objetivo é minimizar os casos de agressão de que são vítimas médicos e demais profissionais da saúde.

Vizinhos do barulho

O secretário de Segurança conhece bem de perto o problema da violência no Morro da Piedade. E põe perto nisso. É que Nylton Rodrigues mora na Cidade Alta, pertinho da comunidade dominada por bandidos.

Constatação

Os russos estão chegando.

Adeus, hexa

Michel Temer gravou mensagem de apoio à Seleção.

Campeão da ineficiência

Por falar nisso, a Copa da Rússia já começou, mas ainda existem 41 obras inacabas (do governo Dilma), relacionadas ao Mundial de 2014 no Brasil, segundo a BBC.

Dupla sertaneja

O ex-senador Gerson Camata tem caminhado junto ao senador Ricardo Ferraço pelo interior. Ontem, chegaram a participar de um programa de rádio em Alfredo Chaves.

Geopolítica cariaciquense

Com a desistência do vereador César Lucas (PV) de se candidatar a federal, o deputado estadual Sandro Locutor (Pros) diz que sai fortalecido para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, em Cariacica, contra o deputado Helder Salmão (PT).

Mais um candidato

O Rede lançou ontem, por meio de um abaixo-assinado, a pré-candidatura de Gustavo De Biase ao governo do Estado . Curiosamente, a maior estrela do partido no Espírito Santo, o prefeito Audifax Barcelos, não é signatário do documento, ratificado por vários dirigentes da legenda.

Cautela oficial

A coluna apurou que o prefeito da Serra adotou uma posição de cautela. “Está preocupado com a gestão”, pondera um dirigente do Rede, que garante que Audifax vai se engajar na campanha de De Biase.

Não é fake

O deputado Euclério Sampaio (PSB) protocolou na Polícia Federal uma representação criminal contra os responsáveis por supostamente espalhar notícias falsas em Itapemirim.

Moleza

Do Canarinho Pistola no Twitter: “A Arábia Saudita é tão ruim que se jogasse contra Corinthians ou Vasco só ganharia de 3 a 0”.

Pais&Filhos

O psicanalista César Ibrahim vai dar dicas e orientações para os pais na próxima terça-feira, às 9h, no auditório da Rede Gazeta. A palestra “Desafios contemporâneos na educação de crianças e adolescentes” faz parte do Encontros do Saber, projeto da Rede Gazeta.

Alô, torcedor!