Aprenda a remover manchas após as festas de fim de ano

Manchas na roupa Crédito: Divulgação

Para tudo! Socorro!

Muita gente acorda no dia seguinte as festas de fim de ano e se depara com manchas nas roupas. As mais comuns são as de vinho, maquiagem e os temidos respingos de gordura. Mas não se desespere porque eu selecionei dicas preciosas para deixar suas roupas livres das manchas. Vem comigo porque roupa manchada ninguém merece.

REMOVER MANCHA DE MAQUIAGEM

Ingrediente:

Detergente lava roupas

Modo de fazer:

Aplique detergente em cima da mancha seca, sem molhar a roupa.

Espalhe o detergente esfregando com a mão ou com uma escovinha até que a mancha se dissolva.

Se for necessário aplique mais detergente e esfregue mais um pouco.

Após remover a mancha lave a roupa como de costume

REMOVER MANCHA DE VINHO

Opção 1: VINHO BRANCO

Remova o excesso do vinho tinto absorvendo com papel toalha.

Faça uma solução usando 1 xícara de vinho branco e 2 xícaras de água.

Aplique a solução na mancha sem esfregar.

Absorva com papel toalha.

Lave normalmente com água corrente e sabão de sua preferência

Opção 2: ÁGUA COM GÁS

Aplique em cima da mancha água com gás sem esfregar.

Absorva com papel toalha.

Lave normalmente com água corrente e sabão de sua preferência.

Opção 3: GELO

Manchas recentes podem ser retiradas passando gelo até diluí-la. Assim que derramar o vinho na toalha, roupa, tapete, gravata, camisa, passe gelo até dissolver o vinho tinto. Passe o gelo e remova o excesso, absorvendo com papel toalha.

Opção 4: LEITE QUENTE

Ferva uma quantidade de leite suficiente para cobrir a mancha de vinho.

Despeje o leite quente sobre a mancha.

Deixe de molho.

Esfregue e enxágue.

Opção 5: SAL FINO

Aplique o sal cobrindo toda a mancha.

Deixe agir por 5 minutos.

Despeje vagarosamente água (se o tecido permitir, use água morna / quente).

Esfregue e lave com sabão.

RETIRAR MANCHA DE GORDURA

Mancha recente – antes de lavar

Ingrediente:

Detergente

Modo de fazer:

Aplique sobre a mancha detergente lava louça de sua preferência.

Esfregue com escovinha e deixe agir por 10 minutos.

Despeje água quente. Esfregue e enxague com água fria.

Mancha antiga

Você lavou a roupa sem remover a mancha de gordura e quando a roupa secou a mancha estava lá, prossiga com as dicas abaixo:

Ingredientes:

1 colher de lustra móvel.

1 colher de detergente.

Modo de fazer:

Aplique a mistura sobre a mancha seca, no tecido seco.

Esfregue com escovinha.

Deixe agir por 10 minutos.