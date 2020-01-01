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Roupa Nova

Aprenda a remover manchas após as festas de fim de ano

Existem diversos truques para tirar aquela mancha indesejada

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 18:27

Públicado em 

01 jan 2020 às 18:27
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Manchas na roupa Crédito: Divulgação
Para tudo! Socorro!
Muita gente acorda no dia seguinte as festas de fim de ano e se depara com manchas nas roupas. As mais comuns são as de vinho, maquiagem e os temidos respingos de gordura. Mas não se desespere porque eu selecionei dicas preciosas para deixar suas roupas livres das manchas. Vem comigo porque roupa manchada ninguém merece.
REMOVER MANCHA DE MAQUIAGEM
Ingrediente:
Detergente lava roupas
Modo de fazer:
Aplique detergente em cima da mancha seca, sem molhar a roupa.
Espalhe o detergente esfregando com a mão ou com uma escovinha até que a mancha se dissolva.
Se for necessário aplique mais detergente e esfregue mais um pouco.
Após remover a mancha lave a roupa como de costume
REMOVER MANCHA DE VINHO
Opção 1: VINHO BRANCO 
Remova o excesso do vinho tinto absorvendo com papel toalha.
Faça uma solução usando 1 xícara de vinho branco e 2 xícaras de água.
Aplique a solução na mancha sem esfregar.
Absorva com papel toalha.
Lave normalmente com água corrente e sabão de sua preferência
Opção 2: ÁGUA COM GÁS
Aplique em cima da mancha água com gás sem esfregar.
Absorva com papel toalha.
Lave normalmente com água corrente e sabão de sua preferência.
Opção 3: GELO
Manchas recentes podem ser retiradas passando gelo até diluí-la. Assim que derramar o vinho na toalha, roupa, tapete, gravata, camisa, passe gelo até dissolver o vinho tinto. Passe o gelo e remova o excesso, absorvendo com papel toalha.
Opção 4: LEITE QUENTE
Ferva uma quantidade de leite suficiente para cobrir a mancha de vinho.
Despeje o leite quente sobre a mancha.
Deixe de molho.
Esfregue e enxágue.
Opção 5: SAL FINO
Aplique o sal cobrindo toda a mancha.
Deixe agir por 5 minutos.
Despeje vagarosamente água (se o tecido permitir, use água morna / quente).
Esfregue e lave com sabão.
RETIRAR MANCHA DE GORDURA
Mancha recente – antes de lavar
Ingrediente:
Detergente
Modo de fazer:
Aplique sobre a mancha detergente lava louça de sua preferência.
Esfregue com escovinha e deixe agir por 10 minutos.
Despeje água quente. Esfregue e enxague com água fria.
Mancha antiga
Você lavou a roupa sem remover a mancha de gordura e quando a roupa secou a mancha estava lá, prossiga com as dicas abaixo:
Ingredientes:
1 colher de lustra móvel.
1 colher de detergente.
Modo de fazer:
Aplique a mistura sobre a mancha seca, no tecido seco.
Esfregue com escovinha.
Deixe agir por 10 minutos.
Esfregue novamente e enxague.

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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