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Arrumação

Aprenda a organizar o closet em 1 dia

A dica preciosa é: comece e termine!

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 18:47

Públicado em 

10 jan 2020 às 18:47
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Como organizar o closet Crédito: Divulgação
Já pensou em organizar o seu closet em um único dia? Tarefa dada, tarefa analisada e cumprida! Hoje vou te ensinar a como você resolver esta situação na sua casa.

Planejamento

Veja se precisa comprar algum produto organizador: embalagem de tnt, sacos de filó, colmeia, cabide, caixas, porta-cinto ou porta-gravata. Compre antes de iniciar a organização Separe um dia inteiro para organizar seu armário, não agende outras tarefas. Deixe o almoço pronto no dia anterior ou compre comida no dia da organização.
Tenha uma assistente para te auxiliar. Chame uma amiga, a cunhada, a faxineira ou sua empregada! Coloque ela para dobrar, dobrar, dobrar. Uma dica preciosa é fazer um trabalho em série: separe, dobre, pendure e guarde.
Outra dica é retirar as roupas da gaveta e separar por tipo: ginástica, camisola ou pijama, roupa íntima, moda praia, camisetas, echarpes, lenços e pashmina. Dobre por tipo. Dobre tudo que for de ginástica e guarda na gaveta e assim sucessivamente.
Enquanto uma pessoa dobra, a outra organiza os cabideiros. Separe as roupas por tipo: manga longa, curta e sem manga. Pendure uma peça por cabide, blusas de alcinha podem ser penduradas em dupla Pendure saias e shorts se tiver espaço, use presilhas Pendure todas voltadas com a frente para um único lado, com os ganchos do cabide voltados para dentro.
E assim você vai organizando, dobrando, pendurando e vendo seu armário ou closet se transformar. Mantenha o foco! Não comece um espaço/gaveta/cabideiro e mude para outra coisa. A dica preciosa é: comece e termine!

Aprenda a arrumar o closet

Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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