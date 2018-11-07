Após governo, Paulo Hartung será colaborador do RenovaBR

Luciano Huck é considerado o "padrinho" do RenovaBR Crédito: Divulgação

Após o encerramento do mandato, o governador Paulo Hartung realizará um trabalho direto em parceria com o instituto RenovaBR, apoiado pelo apresentador Luciano Huck. A atuação de Hartung será voltada para a formação de novos líderes políticos.

A informação é confirmada por fontes de dentro do Palácio Anchieta e do próprio instituto.

Em breve, o RenovaBR divulgará uma lista de líderes políticos e especialistas de várias áreas que vão passar a colaborar com a instituição nos próximos anos. Paulo Hartung é um nome certo.

O escopo da atuação do governador ainda não foi definido, mas a coluna apurou que ele deve exercer algum papel de destaque como consultor dos novos quadros políticos a serem formados pelo RenovaBR.

"Ele vai ter, sim, uma atuação conosco, mas o escopo ainda não está definido. É um bom nome, um cara muito bom para trazer um pouco de know how e experiência para os nossos quadros. Ele tem muita vivência na área política e em gestão pública. O Brasil tem um vácuo de lideranças, e o governador pode ajudar a orientar essas novas lideranças para fazer com que elas sejam efetivas", confirmou uma fonte diretamente ligada ao RenovaBR.

ele oficializou a sua desfiliação do MDB Na tarde desta quarta-feira (7), a assessoria do governador Paulo Hartung confirmou a informação de que, decisão tomada há algum tempo – desde o fim de 2016, ele vinha expressando em entrevistas a sua intenção de sair do partido de Michel Temer e migrar para outra sigla que tenha mais a ver com o seu pensamento político.

Hartung também já anunciou que não pretende concorrer a novos mandatos eletivos. Pelo menos desde abril, o governador vem enfatizando a necessidade de formação de novos líderes políticos. Em entrevista à coluna publicada em 12 de abril , ele fez a seguinte afirmação: "Se você olhar a história do Espírito Santo, vai encontrar poucas lideranças que tenham se dedicado tanto como eu a formar novas lideranças para o Estado".

No dia 9 de julho, ao anunciar que não seria candidato à reeleição, Hartung afirmou que era chegada a hora de "passar o bastão" para novos quadros políticos.

Na última segunda-feira (5), em palestra no Fórum Liberdade e Democracia, organizado pelo Instituto Líderes do Amanhã , o governador declarou que "pior do que o déficit fiscal do país [estimado em R$ 130 bilhões em 2018] é a falta de lideranças que nós temos. E nós vamos formar lideranças".

SOBRE O RENOVABR

Fundado no segundo semestre de 2017, o Renova BR é uma instituição sem fins lucrativos que visa ao desenvolvimento e ao fortalecimento de novas lideranças políticas. Idealizado e coordenado pelo empresário Eduardo Mufarej e apoiado pelo apresentador de TV e também empresário Luciano Huck, o RenovaBR ofereceu, antes das eleições deste ano, um curso preparatório com seis meses de duração para potenciais candidatos a mandatos no Congresso Nacional.

Ao todo, 133 pessoas de todos os Estados (exceto Paraíba) participaram do curso de preparação para entrarem na política, após serem aprovados em um rigoroso processo seletivo que reuniu cerca de 4 mil candidatos. Os beneficiados receberam bolsas de R$ 5 mil a R$ 12 mil, a título de ajuda de custo, para que pudessem abrir mão do emprego durante o período das atividades. Alguns dispensaram a verba.

O RenovaBR teve 120 participantes disputando as eleições legislativas em outubro, espalhados por 22 legendas. A maioria deles é filiada a quatro partidos: Rede (20 pessoas), Novo (15), PPS (14) e PSB (13). Das principais siglas em atividade no país, só o PT não teve nenhum representante no rol de apoiados pelo programa.

Desse total de candidatos, o RenovaBR elegeu 16 parlamentares, sendo metade filiada ao Novo, três deles à Rede, um ao PDT, um ao PPS, um ao PSL, um ao PSB – o deputado federal eleito pelo Espírito Santo Felipe Rigoni –, e um ao DEM. Somados, os bolsistas do grupo tiveram 4,5 milhões de votos para o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas.

Foram eleitos um senador, nove deputados federais e seis estaduais. Entre os participantes do RenovaBR eleitos está Joênia Wapichana (Rede), a primeira mulher indígena a conquistar uma vaga na Câmara.

Na página oficial do instituto, o RenovaBR descreve assim a sua proposta: "A renovação política precisa de lideranças preparadas e eleitores conscientes. O RenovaBR foi criado em outubro de 2017 para preparar gente comprometida e realizadora para entrar na política. Focamos na renovação do Poder Legislativo e pautamos nossa preparação na atuação para futuros deputados federais e estaduais. Somos uma iniciativa da sociedade, para a sociedade".

Em janeiro deste ano, o apresentador Luciano Huck, que "apadrinhou" o movimento desde o início, comemorou o início das aulas em seu Facebook: "Como já disse algumas vezes, acredito e apoio os movimentos cívicos como uma poderosa ferramenta para a renovação política".

À época, Huck era cotado para concorrer à Presidência da República, em articulação que contou inclusive com a participação entusiasmada do governador Paulo Hartung. O apresentador, no entanto, acabou abortando a ideia. Pelo menos para as eleições deste ano.

Atualmente, o RenovaBR soma 17 parceiros (empresas cofinanciadoras), 49 professores, 483 doadores e 6,8 mil voluntários.

Eduardo Mufarej, empresário e idealizador do RenovaBR Crédito: Divulgação/Renova BR

EDUARDO MUFAREJ

Além de cofundador, o empresário Eduardo Mufarej é um dos principais financiadores do Renova BR, iniciativa toda custeada por doações particulares (não são divulgados valores). Ele é sócio da Tarpon Investimentos desde 2004, acumula a participação no conselho da Somos Educação, empresa da qual foi CEO, no Centro de Liderança Pública, Ranking dos Políticos e na Escola de Negócios da Universidade de Yale. Atua, ainda, na Confederação Brasileira de Rugby.