Após 5 anos, tragédia em plataforma no ES que deixou 9 mortos segue impune

O navio-plataforma Cidade de São Mateus no dia seguinte ao acidente, em 12 de fevereiro de 2015 Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo

O maior acidente da história da indústria petroleira no Espírito Santo completa cinco anos nesta terça-feira (11) sem nenhuma punição. No dia 11 de fevereiro de 2015, uma explosão na casa de bombas do navio-plataforma Cidade de São Mateus, no litoral de Aracruz , deixou nove mortos e 26 feridos. A embarcação era operada pela norueguesa BW Offshore mediante contrato com a Petrobras para produção no campo de Camarupim.

A Gazeta apurou que um jogo de empurra-empurra sobre a responsabilidade do caso entre Justiça Federal e Estadual foi o principal motivo para o processo criminal ainda não ter um desfecho. Outro complicador é o fato dos acusados serem estrangeiros, o que aumenta os prazos de notificações e eleva a dificuldade do julgamento.

Após investigação da Polícia Federal , o Ministério Público Federal (MPF) chegou a denunciar, em maio de 2015, três pessoas pela explosão: os filipinos Ray Alcaren de Gracia, que era o gerente da plataforma, e Bernard Vergara Vinãs, que atuava como operador de marinha; além do russo Litvinov Vadim, que era superintendente de marinha do navio. Eles eram funcionários da BW Offshore.

Eles foram acusados de homicídio doloso por nove vezes, ou seja, para o MPF eles teriam praticado condutas ilegais e sabiam dos riscos de explosão e suas possíveis consequências. Os três também foram denunciados por lesão corporal grave e por outras 24 lesões corporais. Se condenados à pena máxima, portanto, eles poderiam pegar até 30 anos de prisão.

A denúncia foi remetida à Vara Federal de Linhares, que deveria decidir sobre o caso. Porém, em março de 2017, a Justiça Federal declinou a competência do processo, ou seja, declarou que não tinha competência para julgar a denúncia e apontou a Justiça Estadual como o foro competente.

A decisão se deu por entendimento baseado em jurisprudência de que, por mais que a Constituição Federal aponta ser responsabilidade da Justiça Federal os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, a embarcação não fazia "deslocamento internacional" e sim ficava ancorada há 40 quilômetros do litoral de Aracruz. As partes chegaram a recorrer dessa decisão tentando restabelecer a competência da Justiça Federal para julgar o caso, tese que não prevaleceu.

Com isso, o caso foi encaminhado para ser julgado pela Justiça Estadual. Segundo a Justiça Federal no Espírito Santo, durante os quase dois anos em que a investigação do acidente tramitou por lá, não houve nenhuma instrução processual produzida quanto ao objeto principal da causa. Ou seja, o processo estava praticamente na estaca zero quando foi remetido em 2017 para a 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Desde então, a única decisão sobre o processo ocorreu em outubro de 2019. O juiz Vinicius Doná de Souza aceitou a denúncia do Ministério Público por ver provas "da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, o que são suficientes para o recebimento da peça acusatória". Com isso, os três denunciados se tornaram réus e o processo começará a fase de produção de provas.

Explosão no navio-plataforma Cidade de São Mateus: veja fotos da tragédia

Porém, como os réus são estrangeiros, há uma dificuldade processual para localizá-los, uma vez que eles são notificados por carta rogatória, o que exige prazos maiores. Para além da demora, há um temor ainda maior de que mesmo com o julgamento, a tragédia continue impune.

O doutor em Direito e professor da FDV Marcelo Obregón explica que é um tipo de caso difícil. "Quase todos os países não extraditam os cidadãos para serem punidos em outros países. Se eles conseguiram retornar ao país deles, dificilmente o Brasil vai conseguir extraditá-los. Para isso precisaria de um acordo internacional, mas é difícil".

"Se eles (acusados) não estão mais no país, quem vai ser processado? Ninguém. Não pode ser feito nada. É um tipo de acidente que tende a ficar na impunidade e o país 'a ver navios'" Marcelo Obregón - Doutor em Direito e professor da FDV

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) , que passou a atuar no processo criminal após o caso ir para a Justiça Estadual, não localizou o processo para comentar.

A Petrobras informou que "acompanha de forma diligente os processos que ainda tramitam envolvendo o acidente com o FPSO Cidade de São Mateus, sendo certo que, até o momento, a BW Offshore, empresa que era a responsável pela operação do navio e empregadora da tripulação, vem celebrando acordos e dando cumprimento os valores decorrentes das condenações judiciais".

A Gazeta consultou nos autos e não localizou as defesas de Ray Alcaren de Gracia, Bernard Vergara Vinãs e Litvinov Vadim. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a assessoria da empresa BW Offshore.

RELEMBRE O ACIDENTE

Em 11 de fevereiro de 2015, aconteceu uma explosão na casa de bombas da plataforma Cidade de São Mateus, no litoral de Aracruz, onde a norueguesa BW Offshore operava o navio sob contrato com a Petrobras. O acidente deixou nove mortos e 26 feridos. Na embarcação, estavam 74 trabalhadores. Tudo aconteceu por volta do meio-dia.

A instalação de uma peça fora dos padrões necessários para o sistema, a falta de planejamento e de análise de riscos durante a troca de linhas que faziam a transferência de fluidos de um tanque para o outro, o envio de equipes para a casa de bombas mesmo com o alarme acionado e a ausência de simulações anteriores que preparassem os profissionais para esse tipo de situação de risco comprometeram a realização de procedimentos usuais no FPSO.

O MPF apurou que o navio precisava de passar por reparos constantes em praticamente todos os tanques e que, no dia 11 de fevereiro de 2015, várias alterações operacionais foram feitas no navio sem análise de riscos e de forma incompatível com o projeto operacional do FPSO.