Aplicativo pode dar desconto a quem for ao Centro de Vitória

Centro Cultura Sesc Glória, uma das atrações culturais do Centro de Vitória. Crédito: Gazeta Online

O Uber está estudando conceder descontos aos passageiros que vão ao Centro de Vitória e voltem da região, como forma de estimular o processo de revitalização da área histórica da Capital. O pedido foi feito à empresa de aplicativo de transporte pelo presidente da Câmara Municipal, Vinícius Simões. Ele espera que outras empresas façam promoções semelhantes.

O período

“A ideia é que, a partir das quintas-feiras à noite até domingo à noite, os passageiros tenham descontos para ir ao Centro e voltar dele. É uma forma concreta de estimular a frequência da região, que precisa ser revitalizada”, explica o vereador.

Vamos ajudar?

A coluna pediu, os leitores atenderam e apontaram onde estão localizados os semáforos sem sincronia em Vitória. O objetivo é ajudar a prefeitura, que prega o governo colaborativo, a harmonizar o trânsito na nossa querida Capital. Tem mais? Envie os locais para a coluna. Eis alguns pontos:

O leitor ajuda

* Av. Dante Michelini, sentido Centro, depois do Clube dos Oficiais;

* Toda a extensão da Av. Desembargador Santos Neves;

* Av. Rio Branco, em toda a extensão da Praia do Canto, especialmente no sentido Jardim da Penha-Reta da Penha;

* Os quatro semáforos em menos de 500m de distância na Av. Dante Michelini em frente ao Canto do Sol;

* Av. Vitória, sentido Praia do Canto, na altura da Faesa;

* Av. Saturnino de Brito, na descida do Colégio Sagrado.

Que país é este?

Na manhã de sexta (13) , dois carros bateram num cruzamento na Praia da Costa. O motorista do veículo causador do acidente ignorou duas placas de “Pare”, no alto e ao lado. Desta vez, o governo não é o culpado.

Sexo, drogas e...

A direção de um condomínio em Jardim Camburi distribuiu comunicado aos moradores denunciando irregularidades no prédio. Uma delas – vejam só – são preservativos e seringas, usados, que estão sendo encontrados na garagem superior do edifício.

A panela

Dono de restaurante de Conceição da Barra, no Norte do Estado, encomendou às paneleiras de Goiabeiras o que ele considera a maior panela de barro do mundo. Será apresentada no dia 1º de julho durante a festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores.

A moqueca

Serão utilizados 300 quilos de ingredientes na preparação da moqueca, em uma panela de barro medindo 2 metros de diâmetro. E ainda há uma outra panela, menor, de 1 metro, que servirá para preparar o pirão. O prato será vendido a R$ 10.

Peso nas BRs

Na quinta (12) à noite foi realizada uma operação conjunta do Dnit com a PRF para intensificar a fiscalização nas balanças das rodovias federais no ES. Foram interceptados 36 veículos com excesso de peso; nove foram notificados. Na maioria, caminhões de granito.

Situação indefensável

Conseguir um defensor público em Linhares tem sido cada vez mais difícil. Na 1ª Vara da Infância e Juventude da cidade só há defensor duas vezes por semana. Atualmente, são 167 profissionais para atender apenas 26 dos 78 municípios do ES

É “nóis”!

O Monitor da Violência é finalista, em duas categorias, do maior prêmio de jornalismo de dados do mundo. É o reconhecimento do trabalho que envolveu o portal G1 em quase todo o país, inclusive no Espírito Santo.

O que representa

“É um alerta claro para o cidadão sobre a violência no país e uma cobrança rigorosa que o poder público nunca teve, nessa dimensão, da imprensa”, analisa Rodrigo Rezende, coordenador do G1ES.

Os desabrigados

Leitora viu a foto publicada na coluna e observa que não são apenas os veículos que não têm abrigo no novo aeroporto. O ponto de ônibus instalado no local também é descoberto.

Ouro no tanque

Em Anchieta, o litro da gasolina está custando em torno de R$ 4,50. O preço é normal, não é decorrente do desabastecimento.

Não cumpriu!

Recordar é viver: no dia 27 de dezembro de 2016, o governador Hartung, em entrevista, disse que iria se desincompatibilizar do cargo (“quero contribuir no cenário nacional”) e que não iria disputar a reeleição. Um das promessas já era.

Alô, eleitor!