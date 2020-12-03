Cariacica recebe R$ 120 milhões em investimentos

Em um ano marcado pelas incertezas causadas pela pandemia da Covid-19, Cariacica apostou em um projeto de gestão eficiente para atrair novos investimentos e equilibrar as contas. A cidade conquistou a nota “A” na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional e, de acordo com dados da Revista Finanças dos Municípios 2019, recebeu o segundo maior investimento no Estado (R$ 120 milhões).
“Nos últimos anos, o país enfrentou grandes desafios, como o mensalão, a Operação Lava Jato, um impeachment, a greve da PM , as piores chuvas dos últimos 100 anos, a pior crise econômica brasileira e, por fim, a pandemia da Covid-19. Mesmo assim, Cariacica recebeu mais de 1.000 obras nos últimos 8 anos e atraiu diversos novos investimentos, com uma gestão voltada para a eficiência. Hoje, somos uma cidade pronta para o futuro”, destaca o prefeito Geraldo Luzia Junior, o Juninho.
1.000 OBRAS
o município recebeu nos últimos 8 anos
Para atrair mais empresas, a cidade apostou na modernização da sua legislação. Cariacica foi o primeiro município do Brasil a emitir a Licença de Impacto Determinado (LID), uma nova modalidade de licenciamento que veio para modernizar e desburocratizar a instalação e operação de novas empresas. Agora, processos que demoravam, em média, de seis meses a um ano, são finalizados em até 30 dias.
Os avanços econômicos vieram em conjunto com a entrega da segunda etapa da Rodovia Leste-Oeste, que liga a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha à BR 262 - um novo acesso ao município vizinho que atraiu empresas do ramo de logística e indústria.
Já a construção da BR 447, que interligará Viana e a Rodovia Leste-Oeste, promete impulsionar o crescimento da cidade e o desenvolvimento econômico do setor Sul. Além do Hospital Geral de Cariacica, devem ser atraídas empresas do segmento hospitalar e de produtos e serviços.
A gestão trabalha com o conceito de que crescimento vem acompanhado de mobilidade, por isso, também foi desenvolvido o Plano de Mobilidade, que trata a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e das cargas, integrado à Região Metropolitana.
"Tudo isso foi responsável por recebermos investimentos como o entreposto da Zona Franca de Manaus, o Shopping Moxuara e a nova loja da Havan. Criamos um ambiente propício para o desenvolvimento, algo que superou minhas expectativas"
Inovação para atrair novos negócios
É impossível falar sobre avanços sem citar o papel do setor de inovação. A Prefeitura de Cariacica criou em outubro de 2019, por meio da Lei 6.022, o Mosaico de Inovação. A medida consiste na delimitação de áreas da cidade onde atividades inovadoras passam a recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) no importe de 2%.
A proposta do Mosaico de Inovação é atrair indústrias ligadas à tecnologia, desenvolvedoras de produtos digitais, empresas de pesquisa e desenvolvimento de produtos fármacos, agrícolas, biotecnológicos, novas energias, dentre outras.
“A criação do Mosaico de Inovação foi muito importante, tanto para atrair novos investimentos, tendo inovação como sua base, como para a preparação de mão de obra qualificada, que era um desafio. Nos últimos anos, por exemplo, incentivamos a criação de cursos na área de Exatas na cidade, com isso em mente”, destaca Juninho.