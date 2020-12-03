Cariacica recebe R$ 120 milhões em investimentos

Município de Cariacica conquistou a nota “A” na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional e atraiu novos investimentos Crédito: Claudio Postay/ Divulgação PMC

Em um ano marcado pelas incertezas causadas pela pandemia da Covid-19, Cariacica apostou em um projeto de gestão eficiente para atrair novos investimentos e equilibrar as contas. A cidade conquistou a nota “A” na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional e, de acordo com dados da Revista Finanças dos Municípios 2019, recebeu o segundo maior investimento no Estado (R$ 120 milhões).

“Nos últimos anos, o país enfrentou grandes desafios, como o mensalão, a Operação Lava Jato, um impeachment, a greve da PM , as piores chuvas dos últimos 100 anos, a pior crise econômica brasileira e, por fim, a pandemia da Covid-19. Mesmo assim, Cariacica recebeu mais de 1.000 obras nos últimos 8 anos e atraiu diversos novos investimentos, com uma gestão voltada para a eficiência. Hoje, somos uma cidade pronta para o futuro”, destaca o prefeito Geraldo Luzia Junior, o Juninho.

1.000 OBRAS o município recebeu nos últimos 8 anos

Para atrair mais empresas, a cidade apostou na modernização da sua legislação. Cariacica foi o primeiro município do Brasil a emitir a Licença de Impacto Determinado (LID), uma nova modalidade de licenciamento que veio para modernizar e desburocratizar a instalação e operação de novas empresas. Agora, processos que demoravam, em média, de seis meses a um ano, são finalizados em até 30 dias.

Os avanços econômicos vieram em conjunto com a entrega da segunda etapa da Rodovia Leste-Oeste, que liga a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha à BR 262 - um novo acesso ao município vizinho que atraiu empresas do ramo de logística e indústria.

Já a construção da BR 447, que interligará Viana e a Rodovia Leste-Oeste, promete impulsionar o crescimento da cidade e o desenvolvimento econômico do setor Sul. Além do Hospital Geral de Cariacica, devem ser atraídas empresas do segmento hospitalar e de produtos e serviços.

A gestão trabalha com o conceito de que crescimento vem acompanhado de mobilidade, por isso, também foi desenvolvido o Plano de Mobilidade, que trata a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e das cargas, integrado à Região Metropolitana.

"Tudo isso foi responsável por recebermos investimentos como o entreposto da Zona Franca de Manaus, o Shopping Moxuara e a nova loja da Havan. Criamos um ambiente propício para o desenvolvimento, algo que superou minhas expectativas" Juninho - prefeito de Cariacica

Inovação para atrair novos negócios

É impossível falar sobre avanços sem citar o papel do setor de inovação. A Prefeitura de Cariacica criou em outubro de 2019, por meio da Lei 6.022, o Mosaico de Inovação. A medida consiste na delimitação de áreas da cidade onde atividades inovadoras passam a recolher o Imposto Sobre Serviço (ISS) no importe de 2%.

A proposta do Mosaico de Inovação é atrair indústrias ligadas à tecnologia, desenvolvedoras de produtos digitais, empresas de pesquisa e desenvolvimento de produtos fármacos, agrícolas, biotecnológicos, novas energias, dentre outras.