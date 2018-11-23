Anistia a PMs pode enviar sinal equivocado à tropa e à sociedade

“A legalidade vai dizer. Se puder ser no conjunto, será no conjunto. Se o policial foi punido por aquele movimento de fevereiro, considerando o erro das duas partes (policiais e governo), o governo resolverá isso”, ressaltou ontem Casagrande, enquanto apresentava novos membros da futura gestão. Ele escolheu um coronel alinhado à promessa de anistia para ser o comandante-geral da Polícia Militar.