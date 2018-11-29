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Opinião da Gazeta

Anista a PMs: bancada capixaba não pode se calar

Chama atenção o silêncio de alguns parlamentares diante de tema tão importante. Quais seriam os interesses em jogo?

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 13:59

Públicado em 

29 nov 2018 às 13:59

Colunista

Mulheres de PMs bloqueiam entrada do Quartel de Maruípe durante paralisação em fevereiro de 2017 Crédito: Gazeta Online
O projeto de lei que visa a anistiar os policiais militares que participaram da greve em 2017 entrou em pauta na Câmara dos Deputados última terça-feira (27). Antes que fosse apreciado, a sessão foi encerrada, e agora o PL aguarda nova data para votação.
O tema ainda está vivo na memória dos capixabas que atravessaram aquele tenebroso fevereiro, que terminou com um saldo de 219 mortos. Vedada pela Constituição, a paralisação é vista como um crime contra a sociedade, embora alguns setores da sociedade considerem que as demandas dos policiais fossem legítimas.
Em meio ao intenso debate, chama atenção o silêncio de alguns parlamentares da bancada capixaba. Mesmo procurados pela reportagem, preferiram não se manifestar. Acontece que essa não é uma opção. Como representantes do povo, eles precisam se pronunciar, sejam eles favoráveis ou contrários à anistia. Os deputados são defensores dos interesses públicos. Quais seriam os interesses em jogo agora, para justificar o silêncio?

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