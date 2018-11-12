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Economia

Anchieta e a missão de se reinventar

A riqueza histórica e cultural e o diversificado patrimônio são potencialidades e oportunidades atualmente trabalhadas

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 16:08

Públicado em 

12 nov 2018 às 16:08

Colunista

A riqueza histórica e cultural de Anchieta e o diversificado patrimônio natural são potencialidades e oportunidades que estão sendo trabalhadas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
Renato Lorencini*
Três anos se passaram após a tragédia da Samarco, em Mariana. Nesse período, rastros do acidente mudaram a vida de milhares de pessoas, afetadas direta e indiretamente.
Sob a perspectiva de Anchieta, município que teve sua arrecadação minguada pela falta de injeção dos recursos provenientes do ISS da empresa, “reinvenção” tem sido a palavra-chave dos trabalhos. A representatividade da indústria na receita atingiu 70%, em 2005, com contínuo crescimento, chegando à impressionante marca de 82% em 2011.
Em 2015, em uma época de apogeu econômico, o acidente da Samarco nos faria refletir estratégias de fomento à economia que vão além do setor industrial, salientando a necessidade de valorizar e fomentar as atividades primárias: o turismo, a riqueza histórica, a agricultura, a pesca, o comércio e os serviços e, com isso, estimular o empreendedorismo e pequenos negócios. Lideranças políticas, empresários e comunidade de Anchieta estão unidos em prol de um objetivo: o de pensar um novo desenvolvimento, independente da mineradora.
A riqueza histórica e cultural de Anchieta e o diversificado patrimônio natural são potencialidades e oportunidades que estão sendo trabalhadas. Neste momento, o empoderamento do cidadão está sendo estimulado, por meio de capacitações, promoção do empreendedorismo. Eventos estão garantindo o fluxo de visitantes durante todo o ano. Os circuitos e associações têm se fortalecido e ousado em suas ações, gerando emprego e renda nos balneários e no interior.
Pela Câmara, sugerimos a criação emergencial de um Conselho Municipal de Desenvolvimento, fizemos legislações específicas de fomento aos negócios e criamos a Comissão de Desburocratização que já tem dado resultados para facilitação de abertura e manutenção de empresas. Microempreendedores se reinventaram e estão tocando suas atividades, ampliando sua capacidade de produção. O Executivo, por meio do Programa Anchieta Criativa, tem feito, estrategicamente, uma série de ações no intuito de movimentar a economia.
Ainda há muitos passos para dar, mas a caminhada começou. Anchieta não está parada, ruma a um tempo novo de ações criativas no resgaste e valorização de suas vocações.
*É vereador de Anchieta e presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico

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