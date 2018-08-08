Ambulâncias do Samu estão estacionadas na burocracia

Doze ambulâncias estão paradas em oficina de Cariacica, aparentemente em boas condições de uso Crédito: Fernando Madeira

mais de 10 ambulâncias estão ao relento, sem uso, em uma oficina em Cariacica, como mostrou a reportagem da TV Gazeta. Era o ano de 2014. Da janela de casa, o autônomo Rafael Toneto via a cena de abandono: 32 ambulâncias do Samu paradas no pátio do Himaba, em Vila Velha. Ironicamente, quando precisou do serviço, não havia veículo disponível. “É uma falta de respeito com o cidadão”, protestou. Em 2018, quatro anos depois, infelizmente o cenário é o mesmo. Neste momento,, como mostrou a reportagem da TV Gazeta.

Agora, quem engrossa o coro dos indignados é o pedreiro Manoel Leal. “Eu acho estranho essas ambulâncias paradas. Se for do Estado, o que estão fazendo aí?”, questiona, sobre o mais recente caso. Ou seria descaso? A resposta da Secretaria de Estado da Saúde explica, mas não acalenta. Como recebeu novos veículos para renovação de frota, os antigos foram tirados de circulação. A promessa é doá-los para alguns municípios, mas isso depende de uma autorização do Ministério da Saúde. Resumindo: carros que poderiam estar salvando vidas estão estacionados na burocracia estatal.

A situação pune duplamente a população. Além do desperdício de dinheiro público, sabidamente escasso, agrava ainda mais o já deficiente atendimento à saúde dos cidadãos. É ainda mais revoltante lembrar que os atropelos administrativos começaram já na implantação do serviço, tão delicado e importante. Entre 2005 e 2006, 18 ambulâncias do Samu ficaram quase um ano paradas, aguardando papelada e treinamento. O caso de 2014, que relembramos aqui, teve triste desfecho: em fevereiro do ano seguinte, 20 das 32 ambulâncias continuavam paradas e, por isso, 11 tiveram que ser devolvidas ao governo federal.