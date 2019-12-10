Amarelo é a cor para receber 2020, o ano que será regido pelo Sol

Amarelo promete ser a cor para brindar a chegada de 2020, o ano que será regido pelo Sol, segundo a astrologia. No calendário gregoriano, o Ano Novo começa no dia 1º de janeiro, mas para a astrologia, o ano começa no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries no Hemisfério Sul e em Libra, no Norte.