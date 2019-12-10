Amarelo é a cor para receber 2020, o ano que será regido pelo Sol

Amarelo promete ser a cor para brindar a chegada de 2020, o ano que será regido pelo Sol, segundo a astrologia. No calendário gregoriano, o Ano Novo começa no dia 1º de janeiro, mas para a astrologia, o ano começa no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries no Hemisfério Sul e em Libra, no Norte.
Segundo os especialistas, em um ano solar, ou seja, regido pelo Sol, "somos empurrados para a descoberta ou aperfeiçoamento de nossa essência. Nos damos conta que não somos feitos apenas para trabalhar, comer, procriar e morrer."
O Sol é regente de Leão, o signo da criatividade, da busca da identidade, do coração, das paixões e do amor verdadeiro.