Alvarás: Estado descumpre regras que ele mesmo fiscaliza

O mesmo poder público que soterra o empresário com papelada burocrática não é capaz de cumprir regras básicas, como manter alvarás em dia. É absurda a constatação de que nove dos dez terminais rodoviários da Grande Vitória estão com as licenças de prevenção de incêndio vencidas. Seis deles estão há mais de dois anos sem documentação.

A situação não escancara apenas a desorganização administrativa, mas também total falta de respeito com ao cidadão e a sua segurança. É inadmissível que o Estado descumpra regras que ele mesmo estabelece e fiscaliza, especialmente em áreas de enorme circulação de pessoas como os terminais. Erra a Ceturb, por não manter os alvarás em dia, e erra a Secretaria de Obras, por não cobrar o cumprimento da lei.