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Opinião da Gazeta

Alvarás: Estado descumpre regras que ele mesmo fiscaliza

É absurda a constatação de que nove dos dez terminais rodoviários da Grande Vitória estão com as licenças de prevenção de incêndio vencidas

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 09:03

Públicado em 

26 jul 2018 às 09:03

Colunista

O mesmo poder público que soterra o empresário com papelada burocrática não é capaz de cumprir regras básicas, como manter alvarás em dia. É absurda a constatação de que nove dos dez terminais rodoviários da Grande Vitória estão com as licenças de prevenção de incêndio vencidas. Seis deles estão há mais de dois anos sem documentação. 
A situação não escancara apenas a desorganização administrativa, mas também total falta de respeito com ao cidadão e a sua segurança. É inadmissível que o Estado descumpra regras que ele mesmo estabelece e fiscaliza, especialmente em áreas de enorme circulação de pessoas como os terminais. Erra a Ceturb, por não manter os alvarás em dia, e erra a Secretaria de Obras, por não cobrar o cumprimento da lei. 

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