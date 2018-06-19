Almir Vieira sai da Assembleia sem marca própria

Letícia Gonçalves (Interina)

Crédito: Amarildo

Após três anos e meio de mandato, a palavra “discrição” é a primeira e a mais elogiosa que vem à mente quando o assunto é Almir Vieira na Assembleia Legislativa. Presença rara em frente aos microfones da Casa, ele é descrito até como “cabisbaixo” por alguns colegas de plenário. Os fatos que levaram à cassação do então parlamentar pela Justiça Eleitoral remontam à eleição de 2014 – desvio de dinheiro da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo para abastecer a própria campanha eleitoral – e, ironicamente, é a esse processo, que teve um desfecho só agora, que os demais deputados creditam a postura introspectiva de Almir. “Isso fez ele usar menos a tribuna, falar menos, era algo que o preocupava”, relata um deputado. “Ele ficou enclausurado por causa do processo”, comenta outro.

Dary Pagung, presidente do PRP estadual, sai em defesa do correligionário: “Foi o primeiro cargo eletivo dele. Não teve experiência nem como vereador. Assim, quando chegou à Casa, ele queria ouvir, entender como funciona. E o mandato não é só falar na tribuna. Ele ajudou nos bastidores”.

O site da Assembleia registra 12 projetos de lei propostos por Almir. Vários voltados ao município de Anchieta, seu reduto eleitoral: “Declara o Município de Anchieta Capital do Turismo Religioso no Estado do Espirito Santo”; “Institui os ‘Passos de Anchieta’ como Patrimônio Turístico e Histórico do Estado do Espírito Santo” e “Institui o ‘Santuário São José de Anchieta’ como Patrimônio Turístico, Histórico e Religioso do Estado do Espírito Santo”. Teve também o que pretendia isentar os doadores de sangue de cobrança em estacionamentos, que acabou vetado pelo governador Paulo Hartung. A proposta foi considerada inconstitucional, uma vez que o assunto é de competência exclusiva da União.

Essa trajetória de proposições – que inclui ainda concessão de títulos de cidadão espírito-santense – chegou ao fim na última sexta-feira com a oficialização da perda do mandato de Almir. Ontem, foi a posse da suplente Cláudia Lemos, do PRB, que pode dar origem a outro imbróglio jurídico-eleitoral, mas essa é outra história.

A saída do deputado do PRP e a chegada de reforço na bancada do PRB não altera muito a correlação de forças em relação ao Palácio Anchieta. Ambas as siglas são palacianas. O líder do governo na Assembleia, Rodrigo Coelho, disse que o então deputado “demonstrou solidariedade e comprometimento com as pautas do governo e integrava as comissões de Finanças e Saúde, sempre foi muito presente”. “O Almir é humilde, cortês e, enquanto parlamentar, foi um dos mais discretos que tivemos nesta legislatura”, resume o oposicionista Josias da Vitória.

Dary Pagung acha que Almir não vai mais querer voltar à vida pública. Pelos próximos oito anos, nem que quisesse. Está inelegível. O ex-deputado anda sumido. Nem se despediu oficialmente. “Ele está em um sítio em Alfredo Chaves e sem prazo para sair de lá”, conta Dary.

Contraponto

A eleição na OAB-ES será realizada em novembro, mas a pré-campanha está pegando fogo. André Moreira, que não é candidato à presidência da entidade, mas apoia José Carlos Rizk Filho, faz um contraponto ao atual presidente, Homero Mafra. “Há uma incompatibilidade entre as posições dele e as da Ordem”, afirma Moreira, que perdeu duas disputas contra Homero, em 2009 e 2012.

Naufrágio e Hilário

“Em 2009, ele era candidato e conselheiro da Ordem. A grande pauta era a Operação Naufrágio e ele assumiu a defesa de indiciados na Naufrágio. Depois, assumiu que a atuação da OAB no desastre de Mariana deixou a desejar. E teve o caso de Milena Gottardi (Homero defendeu, por um tempo, o acusado de mandar matar a médica, Hilário Frasson). A Ordem tem posicionamento contra o feminicídio e tinha um provimento pelo acompanhamento do caso”, diz Moreira.

Equívoco

Homero rebate: “A defesa criminal – se o candidato do PSOL não sabe – é do fato. Não se confunde a defesa de uma pessoa com a defesa de um tipo penal. Se for assim, aquele que defende um acusado de furto, defende o furto. É um equívoco”. André Moreira é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Homero apoia Ricardo Brum na disputa pela OAB.

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