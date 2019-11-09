Algas no litoral do ES têm potencial contra vírus, mostra estudo da USP

A alga verde estuda pela USP presente no litoral capixaba Crédito: Fungyi Chow

Quatro espécies de algas pardas e de uma espécie de alga verde (Codium isthmocladum), abundantes no litoral do Espírito Santo, têm potencial bioativo, ou seja, podem ser úteis no combate a doenças virais, como o HIV, e como conservantes para alimentos e cosméticos.

A TESE

A descoberta é da bióloga Ana Maria Pereira Amorim, do Instituto de Biociências da USP, em sua tese de mestrado. Em entrevista ao Jornal da USP, a pesquisadora destaca que se trata de um estudo de prospecção, que pode servir de base para pesquisas futuras: “Seria necessário aplicar estudos mais aprofundados para colocar esses potenciais em prática, seja como medicamentos, tratamentos terapêuticos ou conservantes naturais”, pondera.

A AMEAÇA

O problema é que toda essa riqueza natural no fundo do mar do Espírito Santo pode estar ameaçada pelo óleo derramado no litoral do Nordeste e que avança para o litoral capixaba.

O QUE DIZ A BIÓLOGA