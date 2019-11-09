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  • Algas no litoral do ES têm potencial contra vírus, mostra estudo da USP
Leonel Ximenes

Algas no litoral do ES têm potencial contra vírus, mostra estudo da USP

Elas podem ser úteis no combate a doenças virais, como o HIV, e como conservantes para alimentos e cosméticos.

Públicado em 

09 nov 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A alga verde estuda pela USP presente no litoral capixaba Crédito: Fungyi Chow
Quatro espécies de algas pardas e de uma espécie de alga verde (Codium isthmocladum), abundantes no litoral do Espírito Santo, têm potencial bioativo, ou seja, podem ser úteis no combate a doenças virais, como o HIV, e como conservantes para alimentos e cosméticos.

A TESE

A descoberta é da bióloga Ana Maria Pereira Amorim, do Instituto de Biociências da USP, em sua tese de mestrado. Em entrevista ao Jornal da USP, a pesquisadora destaca que se trata de um estudo de prospecção, que pode servir de base para pesquisas futuras: “Seria necessário aplicar estudos mais aprofundados para colocar esses potenciais em prática, seja como medicamentos, tratamentos terapêuticos ou conservantes naturais”, pondera.

A AMEAÇA

O problema é que toda essa riqueza natural no fundo do mar do Espírito Santo pode estar ameaçada pelo óleo derramado no litoral do Nordeste e que avança para o litoral capixaba.

O QUE DIZ A BIÓLOGA

À coluna, a bióloga da USP admite a ameaça: “Sim, o petróleo derramado em parte do litoral brasileiro pode afetar o metabolismo das algas marinhas contaminadas e isso pode levar à alteração de suas propriedades terapêuticas. Além disso, essa contaminação pode causar a morte das algas por intoxicação e também pelo recobrimento, pois o petróleo forma uma barreira que impede a passagem de luz, dificultando a realização de fotossíntese”, alerta.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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