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Futebol

Al-Hilal tem recursos para surpreender o Flamengo no Mundial

Rubro-Negro está alguns degraus acima do time saudita, mas precisa ter cuidado com boa compactação e ataque experiente que já foi comandado pelo próprio Jorge Jesus

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 14:16

Públicado em 

14 dez 2019 às 14:16
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

O atacante francês Gomiz marcou o gol da vitória do Al-Hilal sobre o Espérance Crédito: Fifa/Divulgação
O Flamengo, como qualquer outro time sul-americano que conquista o título da Libertadores e se classifica para o Mundial de Clubes, espera ansioso pelo confronto da grande final contra um badalado rival europeu, neste ano em questão, o Liverpool. Mas é sempre bom lembrar que a disputa da semifinal pode guardar surpresas indigestas, como já aconteceu com o Internacional, que foi derrotado por 2 a 0 pelo desconhecido Mazembe, da República Democrática do Congo, e com o Atlético-MG, que acabou eliminado pelo marroquino Raja Casablanca, em 2013, quando perdeu por 3 a 1. 
Nesta edição do Mundial, o Rubro-Negro vai enfrentar o Al-Hilal na semifinal. O time saudita chega a essa fase após derrotar o Espérance por 1 a 0 na tarde deste sábado (14). Por razões óbvias, os árabes não estavam no radar do Flamengo há um tempo considerável. Poucos no Brasil acompanham de perto o Campeonato Saudita, e a comissão técnica do clube carioca precisava se concentrar nos rivais urgentes de Brasileiro e Libertadores. Portanto, a observação do rival do Mundial começou com pouca antecedência, e por mais que os vídeos permitam algum conhecimento sobre a forma de jogar dos adversários, o fator surpresa pode fazer a diferença. 

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O Al-Hilal apresenta um elenco interessante. Conta com uma linha de frente formada pelo italiano Giovinco, o francês Gomis e o peruano Carrillo, todos com boa experiência internacional e com destaque relevante em momentos de suas carreiras, o que faz o ataque saudita ser muito perigoso. Em sua partida de estreia, o Al-Hilal optou por começar com Giovinco e Gomis no banco de reservas, mas foi justamente o francês que entrou no segundo tempo para marcar o gol que assegurou o triunfo. Na vitória sobre o Espérance, os sauditas mostraram que possuem recursos. Criaram boas chances de gols e sofreram pouco na defesa.
O atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia é comandado pelo técnico romeno Razvan Lucescu, mas também foi o último time treinado por Jorge Jesus, antes de assumir o Flamengo, o que dá ao Rubro-Negro mais noção sobre o adversário, que também conta com volante colombiano Gustavo Cuéllar, velho conhecido da torcida do Fla. Ou seja, o Al-Hilal é um time com recursos técnicos o suficiente para sonhar com uma vaga na final, e não está indo a passeio para o Catar. 
Acredito que o Flamengo está alguns degraus acima do Al-Hilal, mas o time saudita tem potencial para surpreender. O técnico Jorge Jesus sabe disso, afinal ele mesmo ajudou a montar a equipe, e em suas últimas entrevistas fez questão de frisar que tinha um jogo duro antes de chegar ao provável confronto contra o Liverpool.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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