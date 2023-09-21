Veja onde dar vacina antirrábica no seu pet em Vitória neste sábado (23)

A vacinação acontecerá nos bairros Antônio Honório, Boa Vista, Goiabeiras, Jabour, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Mata da Praia, Morada de Camburi, República, Solon Borges, Bonfim, Consolação, Da Penha, De Lourdes, Gurigica, Horto, Itararé, Jaburu, Maruípe, Santa Cecília, Santos Dumont, São Benedito, São Cristóvão e Tabuazeiro.