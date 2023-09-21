Veja onde dar vacina antirrábica no seu pet em Vitória neste sábado (23)

A equipe do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória vai estar em 48 postos volantes da Capital, neste sábado (23), das 8h às 16h30, com a campanha de vacinação contra a raiva. Segundo a prefeitura, todos os cães e gatos a partir dos três meses de vida podem ser vacinados.
A vacinação acontecerá nos bairros Antônio Honório, Boa Vista, Goiabeiras, Jabour, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Mata da Praia, Morada de Camburi, República, Solon Borges, Bonfim, Consolação, Da Penha, De Lourdes, Gurigica, Horto, Itararé, Jaburu, Maruípe, Santa Cecília, Santos Dumont, São Benedito, São Cristóvão e Tabuazeiro.
Confira os endereços dos postos de vacinação no documento disponibilizado pela prefeitura clicando aqui.