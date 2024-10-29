Trio é preso e ecstasy, haxixe e skank são apreendidos na Praia da Costa

Três pessoas foram detidas e todo o material foi encaminhado para a Polícia Federal. Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Federal, nesta segunda-feira (28), resultou na apreensão de 19 tabletes de maconha, 2,2 kg de skank, 12,5 kg de haxixe, 41 gramas de ecstasy, 95 munições de 9mm e R$ 23.667,60 em dinheiro, além da prisão de três suspeitos. Todo o material foi encontrado em um apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha . Os detidos são um jovem e uma moça, ambos de 21 anos, e um rapaz de 25 anos.

A apreensão ocorreu após equipes do 2° pelotão da Força Tática do 4° Batalhão da Polícia Militar receberem informações de que um dos detidos estava distribuindo drogas pelo município. Conforme a denúncia, os entorpecentes eram preparados no imóvel para serem vendidos.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, enquanto vigiavam o local, policiais militares solicitaram apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Federal. A corporação então pediu mandado de busca e apreensão, que foi cumprido. Todo material apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF.