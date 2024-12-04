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Acidente

Trabalhador morre eletrocutado em colheita de inhame em Laranja da Terra

Publicado em

04 dez 2024 às 10:22
Um homem de 58 anos morreu eletrocutado na Localidade Pão de Ló, zona rural de Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Eraldo Schiffebein foi vítima da descarga elétrica após pisar em um fio eletrificado.
O acidente aconteceu às margens da ES 261, rodovia que liga Laranja da Terra ao distrito de Joatuba. Conforme o registro da PM, o caso aconteceu por volta das 10h30. Trabalhadores que faziam a colheita de inhame no local encontraram o corpo caído em meio ao capinzal e em cima de fios de energia.
A Polícia Científica informou que foi acionada para a ocorrência de acidentes de trabalho com morte, possível eletroplessão, e encaminhou corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Vila Velha

Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Publicado em 20/04/2026 às 19:27

Criminosos invadiram uma obra na Praia da Costa, em Vila Velha, e furtaram diversos itens, como torneiras, chuveiros, fios, ferramentas e um quadro de energia, na madrugada desta segunda-feira (20). O prejuízo estimado é de cerca de R$ 50 mil. Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, o grupo passou aproximadamente quatro horas no local, fazendo várias viagens para transportar o material furtado.

O crime foi descoberto pela manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a porta provisória, que estava trancada com cadeado, arrancada. Desconfiando que os autores pudessem ser usuários de drogas que circulam pela região, os trabalhadores foram até um terreno baldio sob a Terceira Ponte, onde localizaram parte dos itens roubados.

Diante do prejuízo, o proprietário da obra informou que pretende contratar segurança privada para o local. A Polícia Militar disse que realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil orientou que o caso seja formalmente registrado pelas vítimas.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Incêndio destrói clínica de estética em Pancas e prejuízo chega a R$ 50 mil

Publicado em 20/04/2026 às 18:54

Um incêndio destruiu completamente uma clínica de estética na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Vila Nova, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por moradores, sendo realizado apenas o trabalho de rescaldo.

Em conversa com a produção da TV Gazeta, o proprietário informou que a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e que o prejuízo estimado é de R$ 50 mil. Segundo ele, há suspeita de incêndio criminoso, já que um homem suspeito teria sido visto nas imediações do estabelecimento.

O dono informou ainda que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil e que imagens de câmeras de videomonitoramento da região devem ajudar na apuração do caso.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Estelionato

Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Publicado em 20/04/2026 às 18:13

Três pessoas foram indiciadas por envolvimento em um golpe de fraude bancária que causou prejuízo de aproximadamente R$ 130 mil a um idoso de 64 anos, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O caso, segundo a Polícia Civil, foi denunciado no fim de 2025.

De acordo com a investigação, a vítima procurou uma agência bancária e descobriu que praticamente todo o dinheiro economizado havia sido retirado de sua conta. As apurações apontam que o principal articulador do crime seria um familiar da ex-companheira do idoso, que teria se aproveitado de informações privilegiadas para acessar a conta. Foram identificadas 79 transações, além do uso de terceiros para movimentar os valores — prática típica de lavagem de dinheiro.

Entre os indiciados estão a ex-companheira da vítima, que nega envolvimento; o sobrinho dela, considerado foragido; e um terceiro suspeito, que teria cedido a própria conta bancária para receber parte dos valores. Todos foram indiciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).


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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Prisão em ônibus

Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Publicado em 20/04/2026 às 17:03
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 27 anos foi preso dentro de um ônibus, em Vila Velha, nesta segunda-feira (20), suspeito de esfaquear e roubar uma pessoa no último sábado (18), no bairro Aeroporto, em Guarapari, no Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, além de desferir a facada, o suspeito levou o celular e dinheiro da vítima, que precisou ser socorrida. Após o crime, os policiais receberam informações de que o homem planejava fugir para o interior do Estado. 

A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari conseguiu identificar o ônibus em que ele viajava e interceptou o veículo em Vila Velha, onde foi realizada a prisão. O suspeito, que não teve o nome divulgado, já responde por outros crimes na Justiça, como tráfico de drogas. Ele foi autuado por tentativa de latrocínio e encaminhado ao sistema prisional.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Chuva e ventania

Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Publicado em 20/04/2026 às 16:13
Dez pessoas precisaram sair de casa após temporal em Pontal do Ouro, interior de Linhares. ALBERTO COSTA

Dez pessoas ficaram desalojadas após um temporal com granizo atingir o interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (19). A localidade de Pontal do Ouro foi uma das mais afetadas, com chuva intensa e rajadas de vento que causaram prejuízos aos moradores.

Segundo a Defesa Civil de Linhares, equipes da assistência social foram acionadas para acompanhar as famílias atingidas e avaliar as necessidades imediatas, como a oferta de colchões, roupas de cama e cestas básicas. O órgão segue monitorando a situação e orienta a população a acionar os canais oficiais em caso de necessidade.

O temporal também provocou transtornos no município vizinho de Sooretama, onde houve registro de granizo. De acordo com a Defesa Civil municipal, em cerca de 10 minutos, foram registrados 44 milímetros de chuva, além de queda de árvores. A estrada do Juncado chegou a ser interditada devido à queda de uma árvore, mas foi liberada ainda durante a noite.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES

Publicado em 20/04/2026 às 15:59

Um homem de 30 anos foi preso na noite de domingo (19) após agredir a esposa na frente das filhas, no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Para escapar das agressões, a vítima parou o carro em frente a um hospital e buscou abrigo na unidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito, que dirigia o veículo e estava alcoolizado, desferiu puxões de cabelo e socos nas pernas da mulher ainda dentro do carro. Ao passar em frente ao hospital, a vítima puxou o freio de mão, saiu com as crianças e entrou no local para pedir ajuda.

Mesmo após a fuga, o homem tentou invadir o hospital para continuar as agressões, mas foi impedido por seguranças. De acordo com a polícia, ele estava bastante agressivo, fazia ameaças e dizia que iria alcançar a vítima. Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens dos militares e avançou contra a guarnição. Foi necessário o uso de gás de pimenta e técnicas de imobilização para contê-lo.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Alegre. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por ameaça e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha, além de resistência, e, após os procedimentos de praxe, levado ao sistema prisional. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Ibatiba

Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Publicado em 20/04/2026 às 13:36
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Leitor | A Gazeta

Um acidente com três veículos deixou cinco pessoas feridas na BR 262, próximo ao trevo de Lajinha, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (20). Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), no acidente ficaram envolvidos dois carros e uma moto. 


Por conta da gravidade da colisão, uma das vítimas, uma menina de 12 anos, foi socorrida pelo Notaer e transportada de helicóptero para o Hospital Infantil Milena Gottardi, em Vitória. O pai da criança foi socorrido por uma ambulância e levado para um hospital da região. O nome da unidade e o estado de saúde dele não foi informado. 


Ainda de acordo com o Notaer, as outras três vítimas também receberam atendimento das equipes do Samu e de ambulâncias locais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou como a batida aconteceu. A corporação disse que o trânsito ficou em meia pista por mais de uma hora e a rodovia foi totalmente interditada por 20 minutos para a remoção dos veículos envolvidos no acidente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Sul do ES

Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro

Publicado em 20/04/2026 às 13:01

Um jovem de 18 anos, identificado como Matheus dos Santos Alves, foi preso por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de que o jovem estaria vendendo drogas, possivelmente armado, em uma moto no bairro Ilha da Luz. Ele tentou fugir, mas sofreu um acidente e foi capturado.



De acordo com a PM, ao ser localizado, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, ele perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e caiu. Em seguida, tentou escapar a pé por uma área de vegetação, mas foi alcançado e contido pelos policiais. Com ele, foram encontrados cerca de 2,5 quilos de maconha. O jovem confessou que comercializaria a droga.


A partir de novas informações obtidas durante a ocorrência, os policiais foram até um imóvel no bairro Zumbi, onde encontraram um local utilizado para o preparo de entorpecentes. No endereço, foram apreendidos tabletes de maconha, pinos e porções de cocaína, papelotes de pac, um frasco de loló e munições calibre .38, além de balança de precisão e materiais para embalo.


O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido a escoriações causadas pela queda e, em seguida, levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A motocicleta foi apreendida.


A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Drogas apreendidas pela PM PMES
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré

Publicado em 20/04/2026 às 12:51

Um motorista ficou ferido após o carro que ele conduzia capotar, na estrada que liga o centro de Jaguaré à comunidade do Jiral, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o veículo foi encontrado capotado no meio da via.


Uma testemunha contou aos militares que o condutor seguia no sentido contrário quando perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes.


Ainda de acordo com a PM, quando os agentes chegaram, o motorista já havia sido socorrido por familiares e levado para a Unidade Mista de Internação da cidade. Devido ao estado de saúde e ao atendimento médico, a PM não conseguiu colher o depoimento do condutor no hospital. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus

Publicado em 20/04/2026 às 12:00

Um ciclista de 73 anos morreu após ser atingido por uma moto no bairro Bom Sucesso, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no domingo (19). O condutor da moto contou à Polícia Militar que seguia pela avenida principal, sentido Santo Antônio, quando o idoso apareceu repentinamente na frente do veículo. O motociclista levava na garupa a esposa, que confirmou a mesma versão do acidente.


De acordo com a PM, testemunhas disseram que o ciclista estava atravessando a rua, mas não olhou para os lados. A moto colidiu no pneu dianteiro da bicicleta, que chegou a se soltar e ficou agarrado ao freio da motocicleta. Segundo a polícia, o idoso estava alcoolizado. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Roberto Silvares.


Ainda segundo a PM, o condutor da moto, após acionar o socorro, precisou sair do local por conta de ameaças da família do idoso. A Polícia Científica informou que, na madrugada desta segunda-feira (20), foi acionada para fazer o recolhimento do corpo no hospital, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.


A Polícia Civil informou que o motociclista foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A medida foi adotada porque ele permaneceu no local até a chegada do socorro e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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