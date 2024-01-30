Sisu 2024: após inconsistências, Inep retira resultados do ar

Após inconsistências na divulgação dos dados, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tirou do ar, na manhã desta terça-feira (30), o resultado do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) de 2024, principal porta de acesso às universidades públicas do país.
A previsão inicial era de que os dados fossem divulgados durante a tarde, mas, por volta das 9h, o órgão liberou os resultados aos estudantes, que notaram discrepâncias em relação a notas e classificação. Posteriormente, o acesso foi bloqueado. Nas redes sociais, a confusão foi comentada pelos candidatos.
O Inep foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o ocorrido.