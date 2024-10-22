Prova do Detran termina em acidente com 3 carros de autoescola no ES

A reportagem de A Gazeta conversou por telefone com uma funcionária da autoescola onde a aluna tentava tirar a CNH. Segundo ela, a jovem perdeu o controle da direção, colidiu em um segundo carro e este atingiu um terceiro veículo, que pertencia a outro Centro de Formação de Condutores (CFC). "A aluna ficou em estado de choque e precisou ser levada ao hospital", disse a funcionária, que não quis ser identificada.

De acordo com a funcionária, os dois veículos que pertenciam à autoescola foram danificados. "Os carros têm seguro, mas, com os danos, serão necessários no mínimo 30 dias para os reparos", contou. O terceiro veículo, que pertencia a outro CFC, também foi avariado. A funcionária garantiu que a autoescola prestou todo o apoio à jovem, que continua em observação no hospital.