PM encontra arsenal, drogas e R$ 6,4 mil dentro de casa abandonada em Vitória

A Polícia Militar apreendeu armas, drogas, munições, carregadores, balanças de precisão e rádios comunicadores em uma casa abandonada no Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo informações da PM, militares realizaram operação para verificar a residência, que estaria sendo usada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) como depósito de materiais ilícitos.