PM encontra arsenal, drogas e R$ 6,4 mil dentro de casa abandonada em Vitória

Publicado em 13/10/2025 às 11h01
A Polícia Militar apreendeu armas, drogas, munições, carregadores, balanças de precisão e rádios comunicadores em uma casa abandonada no Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo informações da PM, militares realizaram operação para verificar a residência, que estaria sendo usada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) como depósito de materiais ilícitos.

Durante a ação, um suspeito fugiu ao perceber a chegada dos militares. Nas buscas pelo imóvel, os policiais encontraram todo o material, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Veja a lista abaixo:

  • 40 tabletes de haxixe
  • 5 tabletes de maconha
  • 30 pacotes de skunk
  • R$ 6.400 em espécie
  • 15 munições de diferentes calibres
  • 5 balanças de precisão
  • 4 rádios comunicadores
  • 1 pino de crack
  • 2 carregadores de G2C 9mm
  • 2 carregadores Glock 9mm
  • 2 carregadores Arex Delta 9mm
