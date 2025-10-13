PM encontra arsenal, drogas e R$ 6,4 mil dentro de casa abandonada em Vitória
Publicado em 13/10/2025 às 11h01
A Polícia Militar apreendeu armas, drogas, munições, carregadores, balanças de precisão e rádios comunicadores em uma casa abandonada no Bairro da Penha, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (13). Segundo informações da PM, militares realizaram operação para verificar a residência, que estaria sendo usada pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV) como depósito de materiais ilícitos.
Durante a ação, um suspeito fugiu ao perceber a chegada dos militares. Nas buscas pelo imóvel, os policiais encontraram todo o material, que foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Veja a lista abaixo:
- 40 tabletes de haxixe
- 5 tabletes de maconha
- 30 pacotes de skunk
- R$ 6.400 em espécie
- 15 munições de diferentes calibres
- 5 balanças de precisão
- 4 rádios comunicadores
- 1 pino de crack
- 2 carregadores de G2C 9mm
- 2 carregadores Glock 9mm
- 2 carregadores Arex Delta 9mm