PF prende três envolvidos em quadrilha de tráfico de drogas em Cachoeiro
Mais três pessoas envolvidas em uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas foram presas nesta terça-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos têm ligação com uma apreensão de mais de uma tonelada de cocaína e de um fuzil AR-15 com mira telescópica na marina de Guarapari, em abril.
As investigações apuraram que, na data, três criminosos usando coletes falsos da Polícia Civil invadiram o local para simular uma operação policial e roubar uma carga de cocaína pertencente a outro grupo. Eles estavam fortemente armados com fuzis, pistolas e granadas, e atacaram os rivais que guardavam a droga. A ação foi frustrada pela chegada da Polícia Civil, que impediu o roubo. O grupo pretendia traficar a droga em Cachoeiro de Itapemirim, já que um dos membros é traficante há mais de 15 anos.
Na primeira fase da Operação Mangue Seco, em outubro, foram cumpridos oito mandados de busca e quatro prisões. Com esta segunda fase, foram totalizados 16 mandados de busca e sete prisões. Além das prisões, 5kg de maconha foram apreendidos. Os indiciados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas, com penas superiores a 30 anos.