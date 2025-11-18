A Gazeta - Agora

PF prende três envolvidos em quadrilha de tráfico de drogas em Cachoeiro

Além das prisões, 5kg de maconha foram apreendidos em operação da Polícia Federal em Cachoeiro
Mais três pessoas envolvidas em uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas foram presas nesta terça-feira (18) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos têm ligação com uma apreensão de mais de uma tonelada de cocaína e de um fuzil AR-15 com mira telescópica na marina de Guarapari, em abril.

As investigações apuraram que, na data, três criminosos usando coletes falsos da Polícia Civil invadiram o local para simular uma operação policial e roubar uma carga de cocaína pertencente a outro grupo. Eles estavam fortemente armados com fuzis, pistolas e granadas, e atacaram os rivais que guardavam a droga. A ação foi frustrada pela chegada da Polícia Civil, que impediu o roubo. O grupo pretendia traficar a droga em Cachoeiro de Itapemirim, já que um dos membros é traficante há mais de 15 anos.

Na primeira fase da Operação Mangue Seco, em outubro, foram cumpridos oito mandados de busca e quatro prisões. Com esta segunda fase, foram totalizados 16 mandados de busca e sete prisões. Além das prisões, 5kg de maconha foram apreendidos. Os indiciados responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas, com penas superiores a 30 anos.

