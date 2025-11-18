PF prende três envolvidos em quadrilha de tráfico de drogas em Cachoeiro

As investigações apuraram que, na data, três criminosos usando coletes falsos da Polícia Civil invadiram o local para simular uma operação policial e roubar uma carga de cocaína pertencente a outro grupo. Eles estavam fortemente armados com fuzis, pistolas e granadas, e atacaram os rivais que guardavam a droga. A ação foi frustrada pela chegada da Polícia Civil, que impediu o roubo. O grupo pretendia traficar a droga em Cachoeiro de Itapemirim, já que um dos membros é traficante há mais de 15 anos.