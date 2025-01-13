Padrasto é preso após enteada denunciar estupros por 7 anos em Vila Velha

Um homem de 41 anos foi preso após a enteada de 19 anos denunciar que era estuprada por ele desde que tinha 12 anos. Na denúncia, a jovem afirmou que a irmã dela, uma criança de 8 anos, também era abusada por ele. Um mandado de prisão temporária foi expedido contra o indivíduo, e foi cumprido na manhã de domingo (12), em Vila Velha . O nome do suspeito e o bairro onde a prisão aconteceu não estão sendo informados nesta reportagem, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ).

O boletim de ocorrência da Polícia Civil informa apenas que o homem foi preso e encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O mandado de prisão expedido detalha que a vítima de 19 anos afirmou sofrer com ocorrências de estupro desde os 12 anos. Ela disse ainda que a irmã de 8 anos também é vítima do mesmo crime, mas não há informações se a criança é filha ou enteada do suspeito. Também não foi informado há quanto tempo a criança sofre os estupros.

Ainda conforme o mandado de prisão, a vítima de 19 anos relatou ter sido ameaçada "de diversas formas" pelo acusado para que ela não revelasse a atuação criminosa dele. Na decisão do mandado de prisão, a juíza nota a "existência de fatos que justifica a excepcionalidade da prisão temporária".

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para entender qual procedimento foi adotado com o acusado, que foi levado para a delegacia. O texto será atualizado assim que houver um retorno.