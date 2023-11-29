Obras de quiosques da Curva da Jurema ficam prontas até janeiro

As obras dos quiosques e a revitalização da Curva da Jurema, em Vitória, devem ficar prontas até janeiro de 2024. A informação foi divulgada pelo prefeito Lorenzo Pazolini, na manhã desta quarta-feira (29).
Segundo o chefe do Executivo municipal, o cronograma está adiantado, e as intervenções já estão em fase de acabamento, o que deve permitir a conclusão nas próximas semanas. A fala foi feita em entrevista à BandNews FM ES.
As obras englobam reparo da ciclovia, implantação de paraciclos e remodelação das áreas de estacionamento, incluindo vagas para ponto de táxi, vagas destinadas a idosos e deficientes físicos, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, entre outras intervenções.