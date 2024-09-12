Motorista sobrevive a batida impressionante que destruiu carro em Colatina

Um acidente envolvendo um carro e dois caminhões deixou um carro completamente destruído na manhã desta quinta-feira (12), no km 56 da BR 259, próximo ao contorno de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Apesar das imagens impressionantes mostrando como o veículo ficou após a colisão, o motorista do automóvel sobreviveu à batida. Ele chegou a ficar preso às ferragens, mas foi resgatado e encaminhado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, na cidade. A reportagem apurou que a rodovia ficou parcialmente interditada no trecho por conta do fato.
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram procurados por A Gazeta para informar sobre o socorro à vítima e dinâmica do acidente, mas informaram que a ocorrência ainda estava em andamento e que não havia mais detalhes até a publicação deste texto.