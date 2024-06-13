Motociclista morre em acidente no bairro Vale Encantado em Vila Velha

Um motociclista de 32 anos morreu em um acidente na saída da Rodovia Darly Santos, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, por volta das 6h desta quinta-feira (13). Informações iniciais apuradas no local indicam o condutor teria levado uma 'fechada' de um caminhão no trânsito, e o veículo teria passado por cima da vítima. A moto ficou do lado direito da pista após a ocorrência. O motorista do caminhão não foi localizado. O motociclista foi identificada como Crisley dos Reis Félix. A moto está regular, mas de acordo com a Polícia Militar, o homem não tinha carteira de habilitação. Crisley trabalhava como borracheiro.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. A Polícia Civil informa que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta