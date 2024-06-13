Motociclista morre em acidente no bairro Vale Encantado em Vila Velha

A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. A Polícia Civil informa que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).