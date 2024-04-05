Médico 'engolido' por cratera após calçada ceder tem alta em Cachoeiro

O médico ortopedista Eurípedes Fernandes de Melo, de 84 anos, que foi ‘engolido’ por uma cratera na última segunda-feira (1º) recebeu alta médica na quinta-feira (4). Ele quebrou o fêmur ao ser atingido por escombros após um buraco se abrir na calçada, causando o desabamento de um muro na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
O médico ortopedista passou por cirurgia no dia do acidente e estava internado em um hospital particular da cidade. Segundo a família, ele segue em recuperação em casa.
O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1º). Tudo foi registrado por uma câmera de monitoramento. O médico iria buscar um exame e o acidente aconteceu quando Eurípedes retornava para um estacionamento na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, para pegar o carro. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim já sabia há pelo menos quatro anos que o sistema de drenagem do bairro, onde um médico foi engolido por uma cratera, estava a ponto de colapsar.