Justiça eleitoral barra candidatura de prefeito de Conceição da Barra

Procurado pela reportagem de A Gazeta , Walyson José Santos Vasconcelos, o Mateusinho do Povão, disse que já recorreu à Justiça e vai até a última instância, se necessário. Ele também afirmou que o partido não pensou em outro nome para a disputa municipal porque ficar fora da corrida “não é uma possibilidade”.

Antes de se eleger no pleito municipal de 2020, o candidato à reeleição assumiu o cargo, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, para substituir os então prefeito e vice-prefeito cassados. De março a setembro daquele ano, Mateusinho exerceu o cargo de prefeito de maneira contínua e ininterrupta. Por isso, de acordo com o juiz eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, Leandro Cunha Bernardes da Silveira, não há dúvidas de que o prefeito sucedeu o mandatário cassado e foi, de fato, titular.