Jovem é esfaqueada e fica gravemente ferida em Água Doce do Norte

Consta no boletim de ocorrência da PM que a mãe da vítima, que também teria deficiência mental, relatou aos militares que o suspeito deu R$ 100 para a filha dela comprar drogas para ele. No entanto, a jovem teria consumido os entorpecentes, o que teria levado o indivíduo a golpear a vítima usando uma faca. A mulher disse ainda que gritou para o homem parar e ele saiu correndo em direção ao bairro Vila Nelita.