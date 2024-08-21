Jovem é esfaqueada e fica gravemente ferida em Água Doce do Norte

Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada por um homem no Centro de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (20). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi socorrida em estado grave para um hospital da região e o suspeito não foi localizado.
O crime aconteceu na rua Iracy Marques, próximo a um posto de combustíveis. Conforme o boletim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros à vítima e constatou que ela havia sofrido nove perfurações, sendo cinco profundas e quatro superficiais. Testemunhas relataram aos policiais que a jovem teria deficiência mental e estava em estado de choque após o ocorrido.
Consta no boletim de ocorrência da PM que a mãe da vítima, que também teria deficiência mental, relatou aos militares que o suspeito deu R$ 100 para a filha dela comprar drogas para ele. No entanto, a jovem teria consumido os entorpecentes, o que teria levado o indivíduo a golpear a vítima usando uma faca. A mulher disse ainda que gritou para o homem parar e ele saiu correndo em direção ao bairro Vila Nelita.
A jovem foi encaminhada para um hospital em Barra de São Francisco. Conforme a Polícia Militar, a vítima precisou passar por cirurgia devido a uma hemorragia.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte. Segundo a corporação, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações".